Die unangenehmsten 91 Minuten bei Netflix: Neuer Film schaut in die düstersten Abgründe, die uns bereits alle umgeben

In dieser Netflix-Doku begibt sich Louis Theroux in die düstersten Ecken des Internets – und enttarnt in der sogenannten Manosphere ein radikales Netzwerk um das moderne Mann-Sein.

Der britisch-amerikanische Journalist Louis Theroux ist euch wahrscheinlich vor allem mit seinem Rap-Skit My Money don't jiggle im Gedächtnis geblieben, das auf YouTube kürzlich eine zweite virale Welle auslöste – tatsächlich betreibt der Moderator aber seit Jahren investigativen Journalismus und begibt sich dafür auch mal in unbequeme Situationen.

Seine Netflix-Doku Louis Theroux: Inside The Manosphere bleibt diesem Konzept treu. In den bisher vielleicht unangenehmsten 91 Minuten des Streaming-Jahres hält er Influencern aus der sogenannten Manosphere sein Mikrofon unter die Nase und ergründet damit die realen Wurzeln von erschütternden Serien wie Adolescence.

Louis Theroux sticht bei Netflix in die Manosphere

Sie verdienen Millionen mit ihren Vorstellungen von moderner Männlichkeit: Influencer wie HSTikkyTokky, Myron Gaines und Justin Waller teilen in den sozialen Medien ihr vermeintliches Traumleben, in dem es weder an Geld noch an Frauen mangelt. Sie richten ihren extremistischen Content gezielt an junge Männer – und fördern dabei sexistische Frauenbilder, materialistische Weltanschauung und auch antisemitische Verschwörungstheorien.

Die Doku ging einigen Zuschauer:innen nicht tief genug in die gesellschaftlichen Hintergründe des Influencer-Lifestyles – anstatt eines Deepdives versucht sie aber gezielt, das Thema von Grund auf darzustellen und so auch einem Publikum Einblicke zu bieten, für das die Manosphere bisher noch ein Fremdwort ist.

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Netflix taucht in die bedrohliche Ideologie hinter dem Lifestyle

Die Männer in der Doku folgen einem bedrohlichen Glauben: Die moderne Gesellschaft tue nichts mehr für ihre Mitglieder. Männer müssten sich ihren Wert erst erarbeiten, um dann finanziellen und Dating-Erfolg zu erzielen. Dieser Weg geht dann oft Hand in Hand mit einer zutiefst misogynen Weltanschauung und dem festen Glauben an eine Verschwörung, laut derer die modernen Eliten das Weltgeschehen manipulieren würden. Das wohl prominenteste Gesicht dieser Manosphere ist der verurteilte Straftäter Andrew Tate.

Die Influencer sprechen gezielt junge und verunsicherte Männer an, viele ihrer Zuschauer sind Jugendliche. Spätestens hier sollten Eltern hellhörig werden: Denn jeder Mann, der TikTok oder Reels nutzt, wurde vermutlich schon von derartigem Content bespielt.

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Das macht die Louis Theroux-Doku bei Netflix so stark

Mit Louis Theroux und den Alpha-Influencern treffen in mehreren Hinsichten zwei Welten aufeinander. Ein klassisches Doku-Team kollidiert mit der Welt von Live-Streams und TikTok – und ein älterer, liberaler Mann trifft auf eine Generation von extrem konservativen Heranwachsenden. Wir verfolgen ein echtes Kräfteringen darüber, wer wen filmt, vorführt und die "wahre Geschichte" erzählt.

Theroux perfektioniert dabei seine Taktik, so wenig zu sagen, dass sich die Akteure größtenteils selbst vorführen – aber selbst durch seine undurchdringliche Mimik dringt immer wieder der Schock über die Aussagen, die die selbsternannten Alpha-Männer tätigen.

Die angespannte Stimmung zieht sich unangenehm durch die gesamte Doku: Das könnte fast tragisch komisch sein, aber trägt am Ende doch vor allem zu dem bedrückenden Gefühl bei, mit dem uns die Doku zurücklässt. Dieses Pflichtprogramm könnt ihr auf Netflix im Abo streamen.