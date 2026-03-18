Die wahre Geschichte hinter Netflix' neuer Serie Nuklearer Notfall ist erschütternd: Was damals in Brasilien passierte

Die Netflix-Serie Nuklearer Notfall widmet sich einer schockierenden Tragödie der brasilianischen Geschichte. Lest hier alles über die realen Hintergründe der radiologischen Katastrophe.

Die verheerende Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 ist weltweit bekannt. Doch nur die wenigsten Menschen wissen vermutlich, dass sich lediglich anderthalb Jahre später in Brasilien ebenfalls ein erschütternder radiologischer Unfall ereignete, dessen Nachwehen selbst heute noch zu spüren sind.

Die tragischen Vorfälle in der brasilianischen Großstadt Goiânia wurden nun in der Miniserie Nuklearer Notfall verarbeitet, die seit dem 18. März 2026 bei Netflix läuft. Doch wie konnte es vor über 38 Jahren zu einem derart folgenschweren Unglück kommen?

Die wahre Geschichte hinter Nuklearer Notfall: Ein Diebstahl setzte die Katastrophe in Gang

Es war der 13. September 1987, als die beiden Müllsammler Wagner Pereira und Roberto Alves in ein zwei Jahre zuvor stillgelegtes Institut für Strahlentherapie einbrachen, um nach wertvollem Altmetall zu suchen. Dies glaubten sie in einem tonnenschweren Apparat gefunden zu haben, den sie prompt demontierten, um einige Teile davon nach Hause transportieren zu können. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie keine Ahnung, dass es sich bei dem Objekt um ein unbrauchbares Strahlentherapiegerät handelte, das allerdings noch immer stark radioaktiv war.

Wie etwa Der Spiegel rekapitulierte, bemerkten die beiden unwissenden Männer schnell gesundheitliche Folgen: Erbrechen, Durchfall und Schwellungen sowie Verbrennungen der Haut. Da sie darüber hinaus nicht mit dem Auseinanderbauen des Apparats weiterkamen, verkauften sie ihn fünf Tage nach dessen Fund an den Schrotthändler Devair Alves Ferreira.

Auch dieser wusste nicht, womit er es genau zu tun hatte, war aber fasziniert von dem blau schimmernden Material im Inneren des Geräts. Dabei handelte es sich um höchst radioaktives Cäsiumchlorid in Steinform, das er freilegte und fortan stückweise stolz im Familien- und Freundeskreis verteilte. Laut Deutsche Welle war dies ein entscheidender Faktor für die Verbreitung des gefährlichen Stoffes, der letztlich auch besorgniserregende Krankheitssymptome bei der kontaminierten Ferreira-Familie und deren Bekannten auslöste.

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Todesopfer und Evakuierung: Die Folgen des Goiânia-Unfalls reichen bis in die Gegenwart

Der ernste Gesundheitszustand der Betroffenen wurde von den konsultierten Ärzt:innen zunächst nicht erkannt, bis Ferreiras Frau Maria Gabriela am 28. September ihrem Verdacht nachging und den verpackten Strahlungsbehälter per Bus in ein Krankenhaus brachte. Einen Tag später stellte man mithilfe eines Physikers die Radioaktivität des Objekts fest, woraufhin sich die Stadt unmittelbar im Ausnahmezustand befand.

Das Notfallprogramm wurde eingeleitet, zahlreiche Evakuierungen und diverse Untersuchungen fanden statt. Jedoch war Goiânia zu diesem Zeitpunkt bereits seit 16 Tagen dem Cäsium ausgesetzt, das sich in dieser Spanne somit weit verbreiten konnte. Die erschreckenden Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Vier Menschen starben, darunter auch die Frau sowie die sechsjährige Nichte des Schrotthändlers Ferreira.

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Weitere 249 Personen waren schwer verstrahlt und wurden unter Quarantäne gestellt, einigen Kontaminierten mussten sogar Gliedmaßen amputiert werden. Und selbst heute lassen sich in der Bevölkerung der brasilianischen Stadt erblich bedingte Missbildungen feststellen. Bestimmte Teile Goiânias sind weiterhin radioaktiv belastet.

Zudem haben Überlebende und Hinterbliebene mit psychologischen Folgeschäden zu kämpfen, sind sie doch aufgrund der Vorfälle regelmäßig Diskriminierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung ausgesetzt, wie Nucleopedia schreibt.

Die Stadt selbst bekam die wirtschaftlichen Auswirkungen zu spüren, da unter anderem der Tourismus für lange Zeit fast vollständig zum Erliegen kam und die Preise von Exportprodukten massiv sanken.

Die Netflix-Serie Nuklearer Notfall erzählt die Ereignisse rund um die Goiânia-Katastrophe in insgesamt fünf Folgen, die ihr ab sofort streamen könnt.