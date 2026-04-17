"Die Welt übertrifft uns mit ihrem Wahnsinn": The Boys wird von der Realität getoppt und der Schöpfer ist am Verzweifeln

Der Prime-Hit The Boys wurde ursprünglich als überzeichnete Satire auf die US-Gegenwart konzipiert. Mittlerweile ist sich Schöpfer Eric Kripke nicht mehr sicher, was absurder ist. Seine Serie oder die Realität.

Bei Amazon Prime ist der derbe Superhelden-Hit The Boys vor kurzem in die finale 5. Staffel gestartet. Neben schockierenden Toden von Woche zu Woche verriet Showrunner Eric Kripke unter anderem, dass es das Season 4-Finale in dieser Form damals fast nicht gegeben hätte.

Jetzt hat er sich in einem aktuellen Interview nochmal zum Stand seiner Serie geäußert, die von den Ereignissen der US-Gegenwart in Sachen Absurdität praktisch überschattet wird. Gemeint ist wenig überraschend das Verhalten des amerikanischen Präsidenten.

The Boys-Schöpfer ist fast erschöpft, wie viel verrückter die Realität im Vergleich zur Serie ist

Im Gespräch mit TVLine hat der Showrunner eine Szene aus der 3. Folge von The Boys Season 5 aufgegriffen, in der Homelander (Antony Starr) von Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) in einer Vision gesagt bekommt, er müsse nichts weniger als ein lebendiger Gott für die Menschheit werden. Dabei stellt sie die Frage, wer beliebter sei als Jesus höchstpersönlich.

Dazu sagt Kripke, der das Drehbuch vor zwei Jahren noch vor der letzten US-Wahl geschrieben hat, gegenüber TVLine:

Meine Sorge war, dass alle denken würden, Homelander sei zu weit gegangen und ins Lächerliche abgedriftet. Das war meine berechtigte Befürchtung. Aber die Welt übertrifft uns immer wieder mit ihrem Wahnsinn.

Ich möchte am liebsten sagen: 'Hey, wir versuchen hier Satire zu machen! Könnt ihr mal kurz einen Gang runterschalten und uns die Chance geben, noch verrückter zu sein als der Rest der Welt?' Es ist ehrlich gesagt total anstrengend. Ich wünschte nur, die Trump-Regierung würde endlich aufhören, die Serie für uns zu vermarkten.

Der The Boys-Schöpfer spielt auf diesen Trump-Post an, in dem sich der US-Präsident vor einigen Tagen mittels KI-Bild als Jesus inszeniert hat:

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Wie wird The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime veröffentlicht?

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