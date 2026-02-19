Die Welt von Game of Thrones wird noch größer: Jetzt erfahren wir die Geschichte von Daenerys' Vater

Er gilt als einer der größten Bösewichte in Westeros, jetzt er fahren wir seine Geschichte: Neues Game of Thrones-Prequel wird zum Theaterstück in London.

Was einst mit den Romanen von George R.R. Martin begann, ist mittlerweile ein riesiges Universum aus mehreren Serien und angekündigten Spin-off-Projekten in Film- und Serienform. Jetzt soll die Welt von Game of Thrones auch um ein Theaterstück erweitert werden. Auf der Bühne des Royal Shakespeare Theatres in London soll die Geschichte des Irren Königs erzählt werden, der als einer der größten Bösewichte von Westeros in die Geschichte einging.

Game of Thrones-Vorgeschichte: Die Geschichte des Irren Königs wird zum Theaterstück

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird sich das Theaterstück der Geschichte des Irren Königs annehmen. Aerys Targaryen II. war der letzte herrschende Targaryen auf dem Eisernen Thron, bevor Robert Baratheon seinen Platz einnahm. Game of Thrones: The Mad King wird von dem verhängnisvollen Tournee in Harrenhal erzählen, das schließlich in Roberts Rebellion mündete. Die offizielle Synopsis des Stücks lautet wie folgt:

Betretet die Welt davor. Ein langer Winter wütet in Harrenhal, und der Frühling naht. Bei einem üppigen Bankett am Vorabend eines Turniers, treffen sich Liebende und Nachtschwärmer, um darüber zu spekulieren, wer antreten wird. Doch in den Schatten, während der Unmut über die blutrünstigen Taten des gnadenlosen Irren Königs wächst, bildet sich aus seinem engsten Kreis heraus ein ängstlicher und verräterischer Plan.

Aus der Ferne erklingen die Trommeln des Kampfes. Familienbande, uralte Prophezeiungen, und der heilige Pfad des Erfolgs werden in einer gefählichen Kampagne herausgefordert. Wer wird überleben? Wer wird sich erheben? Kriege werden nicht durch jene mit dem größten Grund gewonnen, sondern durch die, deren Geschichte am besten erzählt wird.

Das Stück basiert auf den Romanen von George R.R. Martin und wurde von Duncan Macmillan als Theaterstück adaptiert. Die Regie wird Dominic Cooke übernehmen.

Aerys Targaryen II. wurde in mehreren Rückblenden in Game of Thrones von Liam Burke und David Rintoul gespielt und ist der Vater von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) sowie ihren Geschwistern Rhaegar und Viserys. Seine Paranoia und Besessenheit mit Feuer mündete in dem Plan, Königsmund mit Seefeuer zu zerstören. Jamie Lannister brachte den Irren König schließlich zur Strecke, woraufhin er sich den Spitznamen "Königsmörder" einhandelte.

Game of Thrones: The Mad King ist somit nur wenige Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie angesiedelt. Bekannte Figuren, die im Theaterstück auftauchen werden, sind unter anderem Robert Baratheon, Ned Stark und Jamie Lannister.



Wann kommt das Theaterstück Game of Thrones: The Mad King?

Das Theaterstück soll noch im Sommer 2026 im Royal Shakespeare Theatre in London seine Premiere feiern. Tickets gehen ab dem 14. April 2026 auf der Website des Theaters online.

Alle Game of Thrones-Fans dürfen sich aktuell auf das Staffelfinale der Auftaktseason vom Spin-off A Knigh of the Seven Kingdoms freuen. Dieses trifft am 23. Februar bei HBO Max im Streaming-Abo ein.