Vielleicht haben eure liebsten Sci-Fi-Universen mehr miteinander gemeinsam als ihr denkt – in Star Trek: Der Erste Kontakt versteckt sich ein Star Wars-Detail, das viele verpasst haben.

Manche Filme sind auch Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen noch für Überraschungen gut. Seit Star Trek VIII - Der erste Kontakt sind 30 Jahre vergangen und trotzdem werden im Internet noch kleine Easter Eggs entdeckt, die die Macher dort eingebaut haben. Eines verbindet zwei der größten Sci-Fi-Universen aller Zeiten, und das ist kein Zufall.

Dieses Star Wars-Detail versteckt sich in Star Trek 8

Star Trek 8 war nicht nur Patrick Stewarts Lieblings-Star-Trek-Film, sondern auch der erste, in dem wir Captain Picard (Patrick Stewart) und seine Crew in einem Solo-Abenteuer erleben. Gleich zu Beginn werden wir in einen bombastischen Kampf verwickelt, in dem sich die Sternenflotte den unheimlichen Borg stellt. Dabei fliegen jedoch nicht nur Schiffe der Sternenflotte durchs All.

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Wer beim Timecode 00:16:40 ganz genau hinsieht, erwischt ein Raumschiff über dem würfelförmigen Borg-Schiff, das verblüffende Ähnlichkeit mit dem ikonischen Millennium-Falken von Han Solo hat. Dieser liebevolle Hinweis stammt von John Knoll, der hauptverantwortlich für die visuellen Effekte in Star Trek 8 war und zur gleichen Zeit an den digitalen Special Editions von Star Wars arbeitete. Der Grund: Beide Projekte wurden von der von George Lucas’ gegründeten VFX-Firma Industrial Light and Magic (ILM) umgesetzt.

Es gibt noch mehr Parallelen zwischen Star Trek und Star Wars

Wie Jay Stobie für den Blog von Industrial Light & Magic aufarbeitet, gibt es einige Parallelen zwischen der Schlacht in Star Trek 8 und einem ikonischen Moment in Rogue One: A Star Wars Story. Nicht nur wurden beide von ILM verwirklicht – sie zeigen, wie sich eine Gemeinschaft verschiedener Individuen (Sternenflotte und Rebellen) gegen eine uniforme, übermächtige Bedrohung (die Borg und das Imperium) stellt:

Bei genauerer Betrachtung verbindet die Weltraumkämpfe bei der Erde und auf Scarif eine entscheidende Gemeinsamkeit. [...] Ob Föderation oder Rebellenallianz – diese Flotten versammeln sich in einem letzten verzweifelten Versuch, sich Feinden zu widersetzen, die ihre Auslöschung anstreben – die Schlachten im Sektor 001 und auf Scarif sind Kämpfe ums Überleben.

Star Trek ist übrigens nicht der einzige Film, der die Grenzen seines Franchises überschreitet: Auch in Indiana Jones versteckt sich eine Star Wars-Anspielung – ebenfalls dank eines Verantwortlichen, der an beiden Filmen beteiligt war.

Die Technik hinter den Sci-Fi-Effekten von ILM

Sowohl für Star Trek 8, als auch für Star Wars wurde mit Miniaturmodellen gearbeitet, die dann um digitale Effekte ergänzt wurden. So konnte der Millennium-Falke – praktisch per Copy + Paste – auch in Star Trek 8 landen. John Knoll ist laut eigenen Aussagen sehr stolz, dass viele digitale Bilder auf Scans von echten Modellen basieren und so einen haptischen Look erzeugen. Diese Liebe zum Detail spiegelt sich auch in kleinen Überraschungen wie dem Han Solo-Cameo in Star Trek 8.