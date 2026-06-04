"Die Witze werden zu Tode geprügelt": So hart sind die Kritiken zu Scary Movie 6

13 Jahre haben Fans auf Scary Movie 6 gewartet, jetzt läuft er im Kino. Die ersten Kritiken lassen allerdings kaum ein gutes Haar an dem Film.

Eine der größten Parodiereihen schlechthin ist jetzt ins Kino zurückgekehrt: Scary Movie, auch bekannt als Scary Movie 6, läuft jetzt im Kino. 13 Jahre sind seit dem letzten Vorgänger vergangen. Und die Fans fragen sich berechtigterweise, ob sie schallend lachen oder gelangweilt das Kino verlassen werden. Die mittlerweile veröffentlichten Kritiken zeichnen leider ein eher zweifelhaftes Bild vom Humor des Films.

Scary Movie 6 auf Rotten Tomatoes: Nur zwei Vorgänger sind schlechter bewertet

Scary Movie hat auf Rotten Tomatoes aktuell 27% und auf Metacritic 35 Punkte bei der Kritikwertung erhalten. Das sind nicht gerade berauschende Zahlen – sie werden viele Fans aber nicht überraschen: Auch Teil 1, für viele der beste Teil der Reihe, kam bei Rotten Tomatoes nur auf 52%. Insgesamt liegt das neue Sequel nach den Wertungen der Aggregatorenseite im Mittelfeld:

Bemängelt werden in Scary Movie 6 insbesondere eine unzusammenhängende Geschichte oder lahme und angestaubte Witze. Variety moniert zu kopflastigen Metahumor, der dem Publikum die Lust auf den Film nehme. In einer besonders harten Kritik urteilt Screen Daily : "[Der Film] ist nicht lustig oder clever, provokativ oder kontrovers – er ist einfach nur langweilig."

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, wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen. Auch interessant: Das ist die Altersbeschränkung von Scary Movie 6

Schaut hier den Trailer zu Scary Movie 6:

Scary Movie 6 - Trailer (Deutsch) HD

"Die Witze werden zu Tode geprügelt", pflichtet auf der Hollywood Reporter bei. Nichtsdestotrotz sprechen viele Kritiken ebenso von Gags und Scherzen, die funktionieren – die Rohrkrepierer sind lediglich in der Überzahl. "Am Ende wird euer Urteil über Teil 6 davon abhängen, ob euch die vorherigen fünf gefallen haben", erklärt Collider . "Falls ja, wird sich [der Film] wie das alberne Wiedersehen mit einem alten Freund anfühlen." Sofern dies der Wahrheit entspricht, ist die Zufriedenheit vieler Fans wohl schon gesichert.

Scary Movie 6 läuft seit dem 4. Juni 2026 im Kino.