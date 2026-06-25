Die wohl beste Fantasyserie des Jahres startet heute in Deutschland

House of the Dragon muss sich warm anziehen, denn eine andere Dark-Fantasy-Serie übertrifft bei Kritiken den Drachentanz und hat auf Rotten Tomatoes einen perfekten 100 Prozent-Score. Heute ist der Deutschlandstart.

Interview with the Vampire ist seit vier Jahren die beste Serie, die viel zu wenige auf dem Schirm haben. Das predige nicht nur ich immer und immer wieder, das attestieren auch die internationalen Kritiken. Während die ersten beiden Staffeln des Fantasy-Horrors noch das erste Buch aus den Vampir-Chroniken von Anne Rice adaptierten, das man auch schon als Filmversion kennt, ist die aktuelle Season fast eine neue Serie. Sie verfilmt das zweite Buch der Chroniken und wurde entsprechend in The Vampire Lestat umbenannt.

Im Programm des US-Senders AMC ging es schon mit ein paar Wochen Vorsprung im Juni los, der Deutschlandstart steht am heutigen Mittwoch, den 1. Juli, auf MagentaTV mit direkt vier Folgen am Stück an.

House of the Dragon kann einpacken: Die aktuell beste Fantasyserie ist The Vampire Lestat

Während Reporter Daniel Molloy (Eric Bogosian) in den ersten Seasons den melancholischen Blutsauger Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) zu seinem langen Leben befragte, interviewt er in Staffel 3 dessen flamboyanten Macher: Lestat de Lioncourt (Sam Reid). Erst noch der toxische Antagonist in Louis' Version der Geschehnisse, hatten er und sein ehemaliger Gefährte sich zuletzt eigentlich wieder etwas angenähert. Als dann jedoch Daniels Buch Interview with the Vampire erscheint, reagiert Lestat gewohnt dramatisch auf den Rufmordschmöker: Er wird zum schillernden Rockstar, der während seiner Tour quer durch Amerika für eine Doku von Daniel befragt wird und kein Geheimnis mehr aus seiner vampirischen Existenz macht.

Dass sich die ganze Serie für Staffel 3 umbenennt, sollten Fans nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn mit Lestat als erratischen Erzähler wird alles anders. Die Story aus seiner Perspektive wird so manisch und unvorhersehbar wie der Brat Prince selbst, während er zwischen Erzählstimme aus der Zukunft (nach einer gewissen globalen Katastrophe), Hauptakteur der Gegenwart und Flashbacks in seine menschliche Vergangenheit im Frankreich des 18. Jahrhunderts hin und her springt. Doch stellt sich wie schon in den Seasons 1 und 2 bei Louis die Frage: Wie weit können wir seiner eingefärbten Wiedergabe der Ereignisse über den Weg trauen?

Wer schon mit Interview with the Vampire Blut geleckt hat, findet mit The Vampire Lestat einen absoluten Serienschmaus vor. Denn wenngleich der ganze Vampir-Vibe ein anderer ist und mit jeder Menge Glamrock-Glitzer überzogen wurde, blieb das Kreativteam um Showrunner Rolin Jones gleich. Dabei wuchs vor allem Komponist Daniel Hart über sich hinaus: Er steuert für den Soundtrack ein ganzes Album thematisch relevanter Songs bei, die uns Folge für Folge mehr über Lestat verraten. So erfahren wir, wie er zu dem komplexen Monster wurde, das wie so viele seiner Artgenossen aus Trauma und Transgressionen geformt wurde.

Auf Rotten Tomatoes hat The Vampire Lestat aktuell einen perfekten Kritiker:innen-Score von 100 Prozent und einen Publikums-Score von 90 Prozent. Da kann nicht mal House of the Dragon mit seiner 3. Season mithalten.

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Der Weg zur Königin der Verdammten

Die 3. Staffel von Interview with the Vampire bringt mehrere bekannte Gesichter wie Louis, Lestat, den mittlerweile ebenfalls untoten Daniel, seinen Schöpfer Armand (Assad Zaman) und Lestats erste große Liebe Nicolas (Joseph Potter) zurück. Sogar Claudia-Darstellerin Delainey Hayles ist noch mal mit dabei.



Neue Charaktere sind unter anderem Gabriella (Jennifer Ehle), Lestats leibliche Mutter und erste Vampir-Gefährtin sowie Akasha (Sheila Atim), die Mutter aller Vampire. Sie hat mit der globalen Katastrophe zu tun, die Lestat schon früh in seiner eigenen Staffel erwähnt, eigentlich aber erst im dritten Buch von Anne Rice Thema wird. Fans erinnern sich noch mit Schaudern an die damalige Filmversion Königin der Verdammten, die Warner im Sauseschritt produzierte, um nicht die Rechte zu verlieren.

Hier der ausführliche Trailer zu The Vampire Lestat:

Interview with the Vampire - S3 Trailer 3 (English) HD

Bleibt zu hoffen, dass Interview with the Vampire zumindest noch eine 4. Staffel vergönnt ist, damit dieser fantastische Cast die Geschichte der ersten Trilogie aus den Vampir-Chroniken zum Abschluss bringen kann.

Staffel 3 von Interview with the Vampire aka The Vampire Lestat besteht aus sieben Episoden. Zum Auftakt gibt es vier Folgen am Stück. Die ausstehenden drei Episoden erscheinen wöchentlich bei MagentaTV.