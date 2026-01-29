Die wohl genialste Amazon-Idee kehrt zurück: Erster Trailer zu Jury Duty Staffel 2 enthüllt Starttermin

Jury Duty avancierte 2023 zu einem der besten Streaming-Geheimtipps überhaupt. Jetzt kehrt die Amazon-Serie zurück. Der erste Trailer enthüllt einen Staffel 2-Start im März 2026.

Alle um dich herum sind Schauspielende, die dich täuschen sollen. Was das Horror-Szenario im Kultfilm Die Truman Show darstellt, wurde 2023 in der Prank-Show Jury Duty Realität: Ein Mann wurde in eine Jury vor Gericht gerufen – aber alle im Gebäude, einschließlich Angeklagte und Richter, waren Darsteller:innen in einem völlig bizarren Fall.

Das extrem beliebte Streaming-Phänomen geht bald in eine zweite Runde, wie ein erster Teaser zeigt. Die 2. Staffel trägt den offiziellen Titel Jury Duty Presents: Company Retreat.

Schaut hier den ersten Teaser zu Jury Duty Staffel 2:

Amazon-Hit ändert Grundidee für Staffel 2: Darum geht's im neuen Jury Duty-Streich

Während Staffel 1 vor Gericht spielte, wechselt Staffel 2 den Schauplatz. Wie der erste Trailer zeigt, wird sich der neue Streich während der Team-Freizeit eines Unternehmens abspielen. Die vermeintlichen Kolleg:innen sind auch hier alle Schauspieler:innen – bis auf eine Person.

Die 1. Staffel von Jury Duty erschien 2023 noch bei Amazons Gratis-Streamer Freevee, der mittlerweile seinen Betrieb eingestellt hat. Die Serie streamt fortan bei Prime im Abo.

Wann kommt Jury Duty Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Die 2. Staffel von Jury Duty startet laut Trailer am 20. März 2026 bei Amazon Prime. Wie Variety ausführt, werden zur Premiere drei Folgen veröffentlicht, zwei weitere folgen am 27. März 2026. Die finale Episode könnt ihr ab dem 3. April 2026 sehen.

