Die wohl genialste Amazon Prime-Serie kehrt zurück: Im Trailer zu Staffel 2 trifft The Office auf Truman Show

Nach drei Jahren kehrt endlich die originelle Amazon Prime-Serie zurück, die mit ihrem genialen Konzept für beste Unterhaltung sorgt. Für Staffel 2 wurde der Schauplatz vom Gericht ins Büro verlegt.

Reality-TV war noch nie so genial wie in der Amazon-Serie Jury Duty, denn hier entspringt nur der Protagonist der Realität, während alle anderen um ihn herum Schauspieler:innen sind. Also eine wahrgewordene Truman Show, die während der 1. Staffel in einem Geschworenenprozess spielte. Für Staffel 2 wurde der Schauplatz geändert. Der Trailer zeigt nun nach feinster The Office-Manier einen Arbeitsplatz, der völlig freidreht.

Nach dem durchschlagenden Erfolg von Jury Duty wurde der Schauplatz für Staffel 2 geändert. Damals glaubte ein ahnungsloser Bürger, er sei Geschworener während eines Gerichtsprozesses. Nun geht es allerdings um einen neuen Angestellten, der sich nicht nur mit seinem abgedrehten Chef, sondern auch mit seinen liebenswert verrückten Kolleg:innen auseinandersetzen muss.

Die Figuren könnten auch einer The Office-Folge entsprungen sein, in der sie sich nun auf einem mehrtägigen Arbeits-Retreat aufhalten. Wie der neue, ahnungslose Protagonist Anthony Norman im Trailer bemerkt:

Ich fühle mich, als wäre ich in einer TV-Show, aber das ist nichts, was man sich einfach so ausdenken könnte.

Scheint so, als sei für Staffel 2 das Konzept wieder aufgegangen und Anthony bis zum Schluss ahnungslos geblieben. Das liegt auch an den herausragenden Schauspieler:innen, die nicht nur ohne Drehbuch spielen, sondern auch nur einen Take haben und in keiner Sekunde aus ihrer Rolle fallen dürfen. Gar nicht so leicht, wenn man sich die skurrilen Szenarien aus dem Trailer ansieht.

Wann kommt Jury Duty Staffel 2?

Wie gut es dem ahnungslosen Anthony Norman gelingen wird, sich mit seinen verrückten Kolleg:innen auseinanderzusetzen, seht ihr dann am 20. März 2026 bei Amazon Prime. Zunächst werden nur die ersten drei Folgen von Jury Duty Staffel 2 veröffentlicht, zwei weitere folgen am 27. März 2026. Die finale Episode streamt dann ab dem 3. April 2026.

