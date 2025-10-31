Die wohl härteste Serie aller Zeiten kehrt zurück: Heftiges Action-Fest im neuen Trailer für Spartacus: House of Ashur

Bald kehrt die brutale Action-Serie Spartacus mit einem neuen Sequel zurück. Dazu ist jetzt ein weiterer Trailer erschienen, der die heftigen Markenzeichen des Gladiatoren-Universums vereint.

Vor 15 Jahren ist mit Spartacus die brutalste Gladiatoren-Serie aller Zeiten erschienen. Seitdem brachte es die Action-Produktion auf 3 Staffeln und die Spin-off-Serie Spartacus: Gods of the Arena. Jetzt steht eine weitere Sequel-Serie aus dem Universum in den Startlöchern. Spartacus: House of Ashur schlägt für eine getötete Figur aus der Originalserie einen anderen Weg ein. Jetzt könnt ihr den neuen Trailer dazu schauen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Spartacus: House of Ashur:

Spartacus: House of Ashur - S01 Green Band Trailer (English) HD

Neue Spartacus-Serie mit alternativer Geschichte: Darum geht es in House of Ashur

Das kommende Sequel dreht sich um den Diener Ashur (Nick E. Tarabay), der in der Originalserie ein treuer Gehilfe des grausamen Gladiatoren-Chefs Batiatus (John Hannah) war. Im Kampf gegen Naevia (Cynthia Addai-Robinson) wurde ihm aber schließlich der Kopf abgeschlagen. Spartacus: House of Ashur zeigt einen alternativen Verlauf, in dem Ashur überlebt hat und jetzt eine eigene Gladiatorenschule leitet. Am Sequel ist erneut Showrunner Steven S. DeKnight beteiligt.

Neben dem Trailer oben ist auch eine härtere Red-Band-Vorschau zu Spartacus: House of Ashur erschienen, die ihr euch auf YouTube anschauen könnt.

Wann startet Spartacus: House of Ashur in Deutschland?

In den USA startet die neue Spartacus-Serie am 5. Dezember 2025 mit einer Doppelfolge auf Starz. Insgesamt umfasst die Staffel 10 Episoden. Wann und wie Spartacus: House of Ashur in Deutschland zu sehen sein wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

