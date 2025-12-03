Die wohl härteste Serie aller Zeiten kehrt zurück: Jetzt steht fest, wann und wo der neue Spartacus-Exzess in Deutschland streamt

In den USA ist kürzlich die neue Spartacus-Serie Das Haus Ashur gestartet. Jetzt ist bekannt, wann und wo ihr den neuen Action-Exzess aus dem brutalen Gladiatoren-Universum hierzulande streamen könnt.

Vor 15 Jahren ist mit Spartacus nicht nur die brutalste Gladiatorenserie aller Zeiten erschienen. Der ultrabrutale Exzess voller Gewalteskalationen und nackter Haut ist auch generell eine der heftigsten Serien überhaupt. Nach dem Spin-off Spartacus: Gods of the Arena ist in den USA jetzt ein neuer Ableger aus dem Universum gestartet: Spartacus: Das Haus Ashur.

Bislang war nicht klar, wann und wie die neue Spartacus-Serie auch in Deutschland zu sehen sein wird. Jetzt ist offiziell bekannt, dass deutsche Fans schon in wenigen Tagen in den Genuss des Action-Feuerwerks kommen.

Neue Spartacus-Serie streamt bald bei Amazon Prime

Wie Prime Video soeben in einer Pressemitteilung verkündet hat, streamt Spartacus: Das Haus Ashur ab dem 6. Dezember 2025 im Streaming-Abo des Amazon-Dienstes. Los geht's mit zwei Folgen, danach werden weitere Episoden der insgesamt 10 Folgen umfassenden Serie einzeln im Wochentakt veröffentlicht. Laut Pressemitteilung wird lediglich am 17. Januar 2026 eine VÖ-Pause eingelegt.

Schaut hier noch den brutalen Trailer zu Spartacus: Das Haus Ashur:

Spartacus. House of Ashur - S01 Red Band Trailer (English) HD

Darum geht es in Spartacus: Das Haus Ashur

Die neue Serie aus dem Gladiatoren-Universum handelt von dem Diener Ashur (Nick E. Tarabay), der in der Originalserie ein treuer Gehilfe des grausamen Gladiatoren-Chefs Batiatus (John Hannah) war. Im Kampf gegen Naevia (Cynthia Addai-Robinson) wurde ihm aber schließlich der Kopf abgeschlagen.

Spartacus: Das Haus Ashur zeigt einen alternativen Verlauf, in dem Ashur überlebt hat und jetzt eine eigene Gladiatorenschule leitet. Spartacus-Original-Showrunner Steven S. DeKnight ist erneut an dem Ableger beteiligt.



Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.