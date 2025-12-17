Die wohl härteste Szene in Fallout Staffel 2 Folge 1: Das steckt hinter dem grausamen Experiment in Vault 24

In Folge 1 der neuen Staffel Fallout steigen Lucy und der Ghul in einen Vault hinab, der für ein mysteriöses Experiment genutzt wurde. Wir erklären, was dahintersteckt.

Welche Bedeutung hat Vault 24 in Fallout Staffel 2?

Fallout Staffel 2 ist endlich da – allerdings bisher nur mit einer einzelnen Folge, die es jetzt auf Amazon Prime Video zu streamen gibt. Und sofort unterhält die Sci-Fi-Serie erneut mit ihrer bizarren und teils extrem blutigen Welt: Allein innerhalb der ersten fünf Minuten explodiert schon der erste Kopf. Die verstörendste Szene kommt aber erst später: i

Lucy (Ella Purnell) ist gemeinsam mit dem Kopfgeldjäger-Ghul (Walton Goggins) ihrem Vater Hank (Kyle MacLachlan) auf der Spur, der sich im Finale von Staffel 1 als skrupelloser Fiesling entpuppte. In der ersten Folge von Staffel 2 folgen sie ihm in einen Bunker, den sogenannten Vault 24.

Schaut hier den Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Die Vaults sind eine Reihe von Bunkerbauten der Firma Vault-Tec, die offiziell dazu dienen sollten, die US-Bevölkerung im Falle eines Atomkriegs zu schützen. Inoffiziell nutzte Vault-Tec die Bunker für eine Reihe von Experimenten an ihren Insassen – so auch in diesem Fall.

Unser Serien-Check: Fallout Staffel 2 ist extrem unterhaltsam

Was steckt hinter dem Experiment in Vault 24?

Wie Lucy und der Ghul feststellen, war Vault 24 der Ort eines besonders grausamen Experiments: Die US-amerikanischen Bewohner:innen wurden kommunistischer Gehirnwäsche ausgesetzt. Das belegen die Uniformen und die Propagandafilme, die sich die Probanden offenbar bis zu ihrem Tod anschauen mussten.

Ziel der Experimente war die Perfektionierung eines Chips, der in den Nacken eines Menschen eingepflanzt wird und ihn in der Theorie kontrollierbar macht. Wie aber bereits der Beginn der Folge mit dem gnadenlosen Robert House deutlich macht, hat die Apparatur ihre Tücken.

Das zeigt sich auch in der wohl härtesten Szene der ganzen Folge: Lucys Vater hat seiner Tochter das neueste Opfer der Chip-Experimente hinterlassen. Auf einem Krankenbett hockt in einer finsteren Ecke ein junger Mann, dem Blut aus den Augen läuft. Gezwungen von dem Gerät in seinem Nacken wiederholt er die Worte, die ihm Hank eingeflößt hat, und spricht für ihn zu dessen Tochter: "Ich bringe alles in Ordnung. Geh nach Hause, Zuckerbombe. Geh nach Hause."

Wie bei einem kaputten Schallplattenspieler wiederholt Hanks armes Opfer nun den letzten Satz immer wieder – bis der Chip seinen Kopf zum Explodieren bringt.

Auch interessant:

Gibt es Vault 24 auch in der Fallout-Spielevorlage?

In der Fallout-Spielereihe kamen bisher diverse Vaults vor, die Schauplatz grausamer Experimente waren. Vault 24 gab es dort allerdings nicht zu erkunden, wie auch PC Gamer schreibt: Nur eine Vault 24-Uniform ließ sich finden. Über den Standort oder die Experimente des Bunkers war bislang nichts bekannt.

Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 2 zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 Folge 2 erscheint am 24. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video.