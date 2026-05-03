Die Zukunft von 11 Serien steht fest: Krimi-Universum mit über 50 Staffeln abgesetzt oder verlängert

Der US-Sender NBC entscheidet über das Schicksal zahlreicher Serien, darunter das Chicago-Universum und das Law & Order-Franchise. Hier findet ihr die Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

Ein neuer Comedy-Geheimtipp mit Daniel Radcliffe, die Krimi-Institution Law & Order sowie das Chicago-Franchise haben eines gemeinsam: Sie alle sind beim US-Sender NBC beheimatet. Dies ist eines der großen US-Networks, die jedes Jahr im Mai ihre neuen Serienprogramme für die kommende Saison vorstellen.

NBC entscheidet im Rahmen der Upfronts über das Schicksal zahlreicher Serien. Wie es um die Zukunft der NBC-Serien steht, haben wir in dieser Übersicht zusammengetragen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen NBC-Serien für die Saison 2026/2027.

Von Chicago bis Law & Order: Alle 7 Serien, die von NBC verlängert wurden

Serienproduzent Dick Wolf ist seit 36 Jahren fester Bestandteil des NBC-Programms. Denn sowohl sein Krimifranchise Law & Order als auch das Serien-Universum Chicago bleiben auch in der nächsten Season erhalten. Mit den laufenden Serien der aktuellen Saison kommen die beiden Marken zusammen auf mittlerweile über 90 Staffeln.

Alle Serien, die NBC abgesetzt hat

Brilliant Minds - abgesetzt nach 2 Staffeln



Stumble - abgesetzt nach 1 Staffel



Obwohl die Krankenhausserie Brilliant Minds, in der Zachary Quinto neurologische Fälle untersucht, die Ausstrahlung ihrer 2. Staffel noch nicht beendet hat, wurde sie vorzeitig eingestampft. Fans können nun hoffen, dass die finalen sechs Folgen einen runden Abschluss liefern. Hierzulande streamt Staffel 1 derzeit bei RTL+.

Ebenfalls abgesetzt wurde die charmante Cheerleading-Comedy Stumble. In Deutschland wurde die 13 Folgen umfassende Serie bisher noch nicht veröffentlicht.

Unklar ist aktuell noch das Schicksal der Serie Hunting Party - Die Mörderjagd, die bisher 2 Staffeln umfasst und seit wenigen Wochen auch in Deutschland bei Sat.1 und Joyn zu sehen ist. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft wird voraussichtlich im Rahmen des Upfront-Events in der Woche vom 11. Mai getroffen werden.

Die Serien-Neuheiten 2026/2027 bei NBC

Die klassische Pilot-Season, in der TV-Sender zahlreiche Testfolgen für potenzielle Serienbestellungen drehen ließen, verlor in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung. NBC aber kehrte nun überraschend zu dieser Tradition zurück und ließ für die Season 2026/2027 gleich acht Pilot-Folgen produzieren, auf deren Basis über kommende Serienneuheiten entschieden wird: fünf Dramaserien und drei Comedyserien.

Zu den Drama-Piloten für die kommende Season zählten ein Reboot der Detektivserie The Rockford Files mit David Boreanaz, ein Thriller mit 911-Star Peter Krause, eine humoristische Krimiserie mit Damon Wayans Jr. sowie zwei Crime-Serien mit Emily Deschanel und Taylor Schilling. Die Comedy-Piloten umfassten eine Sitcom mit Téa Leoni, eine Workplace-Comedy vom Brooklyn-Nine-Nine-Schöpfer Dan Goor und eine weitere Multicamera-Sitcom mit Katey Sagal und Jane Lynch.

Welche Neuheiten davon final in Serie gehen, werden wir nach der Bekanntgabe bei den Upfronts an dieser Stelle ergänzen.

Hier findet ihr weitere Absetzungen, Verlängerungen und Serien-Neubestellungen:



Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.