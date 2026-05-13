Die Zukunft von 44 (!) Serien ist sicher: The Rookie, Scrubs und ein Krimi-Universum mit über 50 Staffeln kehren bald zurück

14.05.2026 - 16:30 Uhr
Diese Serien kehren für neue Staffeln zurückABC
Die großen US-Sender haben über die Zukunft von The Rookie, Scrubs und mehr entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen verlängerten Serien, die für neue Staffeln zurückkehren.

Jedes Jahr im Mai dürfen sich Serienfans auf die Upfronts freuen. Im Rahmen dieses TV-Events stellen die größten US-Networks ihre Serienprogramme für die nächste TV-Saison vor und urteilen damit final über die Zukunft zahlreicher Serien. Insgesamt 44 Serien haben ABC, CBS, FOX und NBC in diesem Jahr für neue Staffeln verlängert.

Serien-Hits wie The Rookie und Grey's Anatomy, das Scrubs-Revival, die neue Daniel Radcliffe-Comedy oder auch das NCIS-Franchise und die Krimi-Institution Law & Order kehren ab dem kommenden Herbst mit neuen Folgen zurück. Hier findet ihr alle verlängerten Serien von ABC, CBS, FOX und NBC für die Saison 2026/27 im Überblick.

Scrubs, The Rookie und Grey's Anatomy: Diese ABC-Serien wurden verlängert

In Deutschland könnt ihr aktuell insgesamt neun ABC-Serien bei Disney+ schauen, die bald für neue Staffeln zurückkehren. Während die Krankenhausserie Grey's Anatomy auch nach über 20 Jahren nicht ans Aufhören denken mag, erreicht die Ersthelfer-Dramaserie 911 in der kommenden TV-Season bereits den Meilenstein von 10 Staffeln.

Das kürzlich gestartete Scrubs-Revival kehrt nach großem Erfolg bei ABC und international bei Disney+ schneller zurück als gedacht. Fans von The Rookie dürfen sich ebenfalls über weitere Einsätze für John Nolan und sein Team (und sogar ein brandneues Spin-off) freuen. Die aktuelle 8. Staffel könnt ihr derzeit bei Sky und WOW streamen, während Netflix-Abonnent:innen noch ungeduldig auf Staffel 7 warten.

Marshals, NCIS und Tracker: Diese CBS-Serien kehren für neue Staffeln zurück

  • Boston Blue - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
  • CIA - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
  • Georgie & Mandy - verlängert um Staffel 3 (Start: Herbst 2026)
  • Elsbeth - verlängert um Staffel 4 (Start: Herbst 2026)
  • FBI: Special Crime Unit - verlängert um Staffel 9 (Start: Herbst 2026)
  • Fire Country - verlängert um Staffel 5 (Start: Herbst 2026)
  • Ghosts - verlängert um Staffel 6 (Start: Frühjahr 2027)
  • Marshals: A Yellowstone Story - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
  • Matlock - verlängert um Staffel 3 (Start: Frühjahr 2027)
  • Navy CIS - verlängert um Staffel 24 (Start: Herbst 2026)
  • NCIS: Sydney - verlängert um Staffel 4 (Start: Frühjahr 2027)
  • NCIS: Origins - verlängert um Staffel 3 (Start: Herbst 2026)
  • Sheriff Country - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
  • Tracker - verlängert um Staffel 4 (Start: Herbst 2026)

Mit stolzen 14 Verlängerungen schickt CBS mehr zurückkehrende Serien in die nächste Season als jeder andere Sender. Diese Programmfülle hat aber auch ihren Preis: Um Kosten einzusparen, bekommen vier CBS-Serien nur verkürzte Staffeln. Während Matlock und Fire Country mit jeweils 13 Episoden weitergehen, bekommen die Crime-Serien NCIS: Sydney und NCIS: Origins sogar nur jeweils 10 neue Folgen spendiert.

Als erfolgreichster Neustart der Saison darf der hierzulande bei Paramount+ streamende Yellowstone-Ableger Marshals noch dieses Jahr mit einer weiteren Staffel zurückkehren. Comedy-Fans dürfen sich hingegen auf Nachschub des schrägen Geister-Wahnsinns Ghosts freuen, den ihr bei Netflix (3 Staffeln), Prime Video (4 Staffeln) und WOW (5 Staffeln) streamen könnt. Ebenfalls gesichert ist die Zukunft des The Big Bang Theory-Spin-offs Georgie & Mandy, das kürzlich erst bei Netflix für Aufmerksamkeit sorgen konnte.

Die Simpsons und Family Guy: Alle FOX-Serien, die weitergehen

Mit Die Simpsons, Family Guy, American Dad und Bob's Burgers schickt der TV-Sender FOX gleich vier Animationsserien in die nächste Season, die ihr hierzulande bei Disney+ streamen könnt. Ihre Zukunft ist sogar schon bis ins Jahr 2029 gesichert. Bei RTL+ findet ihr hingegen die neuen FOX-Dramaserien Doc und Memory of a Killer. Eine deutsche Ausstrahlung der Cartoon-Serie Universal Basic Guys und des Doc Martin-Remakes Best Medicine lässt bisher noch auf sich warten.

Chicago-Verse und Comedy mit Daniel Radcliffe: Diese NBC-Serien gehen weiter

Serienproduzent Dick Wolf ist seit 36 Jahren fester Bestandteil des NBC-Programms. Denn sowohl sein Krimi-Franchise Law & Order als auch das Serien-Universum Chicago bleiben in der nächsten Season erhalten. Mit den laufenden Serien der aktuellen Saison kommen die beiden Marken zusammen auf mittlerweile über 90 Staffeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

