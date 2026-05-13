Die Zukunft von 44 (!) Serien ist sicher: The Rookie, Scrubs und ein Krimi-Universum mit über 50 Staffeln kehren bald zurück

Jedes Jahr im Mai dürfen sich Serienfans auf die Upfronts freuen. Im Rahmen dieses TV-Events stellen die größten US-Networks ihre Serienprogramme für die nächste TV-Saison vor und urteilen damit final über die Zukunft zahlreicher Serien. Insgesamt 44 Serien haben ABC, CBS, FOX und NBC in diesem Jahr für neue Staffeln verlängert.
Serien-Hits wie The Rookie und Grey's Anatomy, das Scrubs-Revival, die neue Daniel Radcliffe-Comedy oder auch das NCIS-Franchise und die Krimi-Institution Law & Order kehren ab dem kommenden Herbst mit neuen Folgen zurück. Hier findet ihr alle verlängerten Serien von ABC, CBS, FOX und NBC für die Saison 2026/27 im Überblick.
Scrubs, The Rookie und Grey's Anatomy: Diese ABC-Serien wurden verlängert
9-1-1: Notruf L.A. - verlängert um Staffel 10 (Start: Herbst 2026)
9-1-1: Nashville - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
Abbott Elementary - verlängert um Staffel 6 (Start: Herbst 2026)
Grey's Anatomy - verlängert um Staffel 23 (Start: Herbst 2026)
High Potential - verlängert um Staffel 3 (Start: Frühjahr 2027)
RJ Decker - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
Scrubs - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
Shifting Gears - verlängert um Staffel 3 (Start: Frühjahr 2027)
The Rookie - verlängert um Staffel 9 (Start: Frühjahr 2027)
- Will Trent - verlängert um Staffel 5 (Start: Frühjahr 2027)
In Deutschland könnt ihr aktuell insgesamt neun ABC-Serien bei Disney+ schauen, die bald für neue Staffeln zurückkehren. Während die Krankenhausserie Grey's Anatomy auch nach über 20 Jahren nicht ans Aufhören denken mag, erreicht die Ersthelfer-Dramaserie 911 in der kommenden TV-Season bereits den Meilenstein von 10 Staffeln.
Das kürzlich gestartete Scrubs-Revival kehrt nach großem Erfolg bei ABC und international bei Disney+ schneller zurück als gedacht. Fans von The Rookie dürfen sich ebenfalls über weitere Einsätze für John Nolan und sein Team (und sogar ein brandneues Spin-off) freuen. Die aktuelle 8. Staffel könnt ihr derzeit bei Sky und WOW streamen, während Netflix-Abonnent:innen noch ungeduldig auf Staffel 7 warten.
Marshals, NCIS und Tracker: Diese CBS-Serien kehren für neue Staffeln zurück
Boston Blue - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
CIA - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
Georgie & Mandy - verlängert um Staffel 3 (Start: Herbst 2026)
Elsbeth - verlängert um Staffel 4 (Start: Herbst 2026)
FBI: Special Crime Unit - verlängert um Staffel 9 (Start: Herbst 2026)
Fire Country - verlängert um Staffel 5 (Start: Herbst 2026)
Ghosts - verlängert um Staffel 6 (Start: Frühjahr 2027)
Marshals: A Yellowstone Story - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
Matlock - verlängert um Staffel 3 (Start: Frühjahr 2027)
Navy CIS - verlängert um Staffel 24 (Start: Herbst 2026)
NCIS: Sydney - verlängert um Staffel 4 (Start: Frühjahr 2027)
NCIS: Origins - verlängert um Staffel 3 (Start: Herbst 2026)
Sheriff Country - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
- Tracker - verlängert um Staffel 4 (Start: Herbst 2026)
Mit stolzen 14 Verlängerungen schickt CBS mehr zurückkehrende Serien in die nächste Season als jeder andere Sender. Diese Programmfülle hat aber auch ihren Preis: Um Kosten einzusparen, bekommen vier CBS-Serien nur verkürzte Staffeln. Während Matlock und Fire Country mit jeweils 13 Episoden weitergehen, bekommen die Crime-Serien NCIS: Sydney und NCIS: Origins sogar nur jeweils 10 neue Folgen spendiert.
Als erfolgreichster Neustart der Saison darf der hierzulande bei Paramount+ streamende Yellowstone-Ableger Marshals noch dieses Jahr mit einer weiteren Staffel zurückkehren. Comedy-Fans dürfen sich hingegen auf Nachschub des schrägen Geister-Wahnsinns Ghosts freuen, den ihr bei Netflix (3 Staffeln), Prime Video (4 Staffeln) und WOW (5 Staffeln) streamen könnt. Ebenfalls gesichert ist die Zukunft des The Big Bang Theory-Spin-offs Georgie & Mandy, das kürzlich erst bei Netflix für Aufmerksamkeit sorgen konnte.
Die Simpsons und Family Guy: Alle FOX-Serien, die weitergehen
Die Simpsons - verlängert um Staffel 38 (Start: Herbst 2026)
Family Guy - verlängert um Staffel 25 (Start: Frühjahr 2027)
American Dad - verlängert um Staffel 21 (Start: Frühjahr 2027)
- Bob's Burgers - verlängert um Staffel 17 (Start: Frühjahr 2027)
- Animal Control - verlängert um Staffel 5 (Start: Herbst 2026)
- Krapopolis - verlängert um Staffel 4 (Start: Frühjahr 2027)
- Universal Basic Guys - verlängert um 3 (Start: Herbst 2026)
- Doc - verlängert um Staffel 3 (Start: Herbst 2026)
Grimsburg - verlängert um Staffel 3
- Murder in a Small Town - verlängert um Staffel 3 (Start: Frühjahr 2027)
- Best Medicine - verlängert um Staffel 2 (Start: Herbst 2026)
- Memory of a Killer - verlängert um Staffel 2 (Start: Frühjahr 2027)
Mit Die Simpsons, Family Guy, American Dad und Bob's Burgers schickt der TV-Sender FOX gleich vier Animationsserien in die nächste Season, die ihr hierzulande bei Disney+ streamen könnt. Ihre Zukunft ist sogar schon bis ins Jahr 2029 gesichert. Bei RTL+ findet ihr hingegen die neuen FOX-Dramaserien Doc und Memory of a Killer. Eine deutsche Ausstrahlung der Cartoon-Serie Universal Basic Guys und des Doc Martin-Remakes Best Medicine lässt bisher noch auf sich warten.
Chicago-Verse und Comedy mit Daniel Radcliffe: Diese NBC-Serien gehen weiter
- Law & Order: SVU - verlängert um Staffel 28 (Start: Herbst 2026)
- Law & Order - verlängert um Staffel 26 (Start: Herbst 2026)
- Chicago Fire - verlängert um Staffel 15 (Start: Herbst 2026)
- Chicago P.D. - verlängert um Staffel 14 (Start: Herbst 2026)
- Chicago Med - verlängert um Staffel 12 (Start: Herbst 2026)
- Happy's Place - verlängert um Staffel 3 (Start: Herbst 2026)
- St. Denis Medical - verlängert um Staffel 3 (Start: November 2026)
- The Fall and Rise of Reggie Dinkins - verlängert um Staffel 2 (Start: November 2026)
Serienproduzent Dick Wolf ist seit 36 Jahren fester Bestandteil des NBC-Programms. Denn sowohl sein Krimi-Franchise Law & Order als auch das Serien-Universum Chicago bleiben in der nächsten Season erhalten. Mit den laufenden Serien der aktuellen Saison kommen die beiden Marken zusammen auf mittlerweile über 90 Staffeln.
