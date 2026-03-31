Die Zukunft von Grey's Anatomy wurde gerade entschieden

Gerade wurde verkündet, dass Grey's Anatomy nach 20 Jahren bald nicht mehr im linearen ProSieben-Programm ausgestrahlt wird. Dafür dürfen sich Fans jetzt immerhin über eine andere, positive Neuigkeit freuen.

Hieseige Grey's Anatomy-Fans mussten diese Woche stark sein, denn im linearen Free-TV steht bald eine große Änderung an. Nach 20 Jahren wird ProSieben die neuen Folgen der Hit-Serie ab Mai 2026 nicht mehr ausstrahlen. Im Gegensatz zur deutschen Zukunft von Grey's Anatomy gibt es jetzt generell aber noch eine gute Nachricht zur Serie zu vermelden.

Grey's Anatomy wurde jetzt um Staffel 23 verlängert

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde Grey's Anatomy vom US-Sender ABC um eine weitere, insgesamt 23. Staffel verlängert. Damit hält die Serie in den Vereinigten Staaten unter anderem weiterhin den Rekord für die am längsten laufende Arztdramaserie zur Primetime.

Wie kürzlich schon enthüllt wurde, wird die neue Season dann ohne zwei Hauptfiguren auskommen müssen. Kevin McKidd als Dr. Hunt und Kim Raver als Dr. Altman verlassen Grey's Anatomy, nachdem sie jeweils vor 18 und 16 Staffeln an Bord des TV-Dauerbrenners gekommen sind.

Wie und wo wird Grey's Anatomy in Deutschland zukünftig zu sehen sein?

Ab dem 13. Mai 2026 laufen die neuen Grey's Anatomy-Folgen bei Sixx statt ProSieben. Immer eine Woche vorher stehen die Episoden schon bei Joyn und Disney+ im Streaming-Abo zur Verfügung.



Podcast mit erstem Serienfazit 2026: Geheimtipps, Highlights und Enttäuschungen

Der Winter liegt hinter uns, der Frühling hat begonnen und es ist Zeit für ein erstes Zwischenfazit zum Serienjahr 2026. Welche Neustarts waren wirklich gut? Und von welchen Serien lässt man lieber die Finger?

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