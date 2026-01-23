Die Zukunft von NCIS und 11 weiteren Serien steht fest – aber um die Yellowstone-Fortsetzung müssen Fans noch bangen

Der Sender CBS hat schon jetzt über die Zukunft vieler Serien geurteilt, darunter das NCIS-Universum und der Blue Bloods-Nachfolger. Hier gibt's die Übersicht.

Normalerweise stellen die großen TV-Sender des US-Fernsehens ihre Programme für den kommenden Herbst im Mai, im Rahmen der sogenannten Upfronts, vor. Doch das Network CBS, das vor allem für Krimiserien und Sitcoms bekannt ist, zeigt sich ungeduldig und hat bereits jetzt über das Schicksal von insgesamt 12 Serien entschieden.

Nachdem erste Staffelbestellungen schon bekannt waren, hat CBS in dieser Woche ganze acht weitere Verlängerungen geordert, wie TVLine berichtet. Darunter auch das NCIS-Universum und die in Deutschland bei Disney+ beheimatete Actiondrama Tracker. Um die Zukunft einer neuen Yellowstone-Serie müssen Fans der Duttons hingegen noch bangen.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen verlängerten, neuen und noch unsicheren CBS-Serien für die TV-Saison 2026/2027.



NCIS und Tracker gehen weiter: Alle Serien, die CBS verlängert hat

Ganze 12 Serien haben es schon jetzt in die kommende TV-Season geschafft. Das NCIS-Universum ist mit der Verlängerung aller aktuell laufenden Kapitel für ein weiteres Jahr gesichert. Während das Krimi-Flaggschiff bereits auf die 24. Staffel zusteuert, dürfen sich der australische Ableger und das Gibbs-Prequel auf eine 4. und 3. Staffel freuen.

Während viele Fans immer noch um die Absetzung der beliebten Polizeiserie Blue Bloods - Crime Scene New York trauern, ist zumindest die Zukunft für Donnie Wahlbergs Detective Danny Reagan gesichert, der in seinem eigenen Spin-off in Boston ermitteln darf. Hierzulande wird Boston Blue im Laufe des Jahres bei Sky an den Start gehen.

Angst um Yellowstone-Fortsetzung? Diese Serien warten auf ein Urteil

Serienfans können erstmal aufatmen: Abgesetzt wurde noch keine Serie aus dem aktuellen CBS-Programm. Allerdings hat der US-Sender noch über die Zukunft von insgesamt vier Titeln zu entscheiden. Im Fall von zwei Neuheiten ist das wenig verwunderlich, da diese noch gar nicht gestartet sind.

Ab dem 3. März 2026 ist der spannendste CBS-Neustart der aktuellen Season zu sehen: Marshals: A Yellowstone Story ist der erste für das Network-Fernsehen produzierte Ableger aus dem Western-Universum von Yellowstone. Darin nimmt Cowboy Kayce Dutton (Luke Grimes) einen Job als US Marshal an, um in Montana für Recht und Ordnung zu sorgen. In Deutschland wird das vorerst 13-teilige Spin-off bei Paramount+ zu sehen sein. Voraussichtlich wird erst nach dem Start über eine mögliche Fortsetzung entschieden.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zur Yellowstone-Serie Marshals sehen:

Y: Marshals - S01 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit CIA startet ab dem 23. Februar 2026 hingegen ein neues Spin-off aus dem von Dick Wolf begründeten FBI-Krimiuniversum, dessen zwei vorherige Ableger schon abgesetzt wurden. Eine der Hauptrollen übernimmt Lucifer-Star Tom Ellis, der als unkonventioneller CIA-Mitarbeiter Colin Glass mit dem regeltreuen FBI-Agenten Bill Goodman (Nick Gehlfuss) zusammenarbeiten muss.

Ebenfalls unklar ist das Schicksal der aktuell in Staffel 2 laufenden Krimiserie Watson sowie der im vergangenen Herbst neu gestarteten Workplace-Comedy DMV. Bis zu den Upfronts im Mai wird CBS voraussichtlich über diese Wackelkandidaten entschieden haben.

Remake einer deutschen Krimiserie: CBS hat schon 2 neue Serien bestellt

Bereits zwei Neuheiten stehen für die kommende Season 2026/2027 fest. Krimifans können sich auf Einstein mit Criminal Minds-Star Matthew Gray Gubler in der Hauptrolle freuen. Dabei handelt es sich um die US-Adaption der gleichnamigen deutschen Tom Beck-Serie von Sat.1.

Michelle und Robert King (Schöpfer der Serien-Hits Good Wife, Elsbeth und Evil) arbeiten für ihre neueste Serienkreation einmal mehr mit Schauspieler Mike Colter zusammen. In der Dramaserie Cupertino verkörpert er einen rauflustigen Anwalt, der es mit einem mächtigen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley aufnimmt.

Ob noch weitere Neuheiten demnächst ins Programm von CBS wandern, wird sich voraussichtlich bis zu den Upfronts entscheiden. Die Bestellung neuer Serien hängt unter anderem davon ab, ob der Sender mit möglichen Absetzungen weitere Sendeplätze freiräumt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

