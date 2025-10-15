Die Zukunft von Outlander ist sicher: Blood of my Blood Staffel 2 könnte schneller kommen als gedacht

Das Outlander-Prequel Blood of my Blood bekommt eine zweite Staffel und die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Wir verraten euch, wie lange ihr euch noch gedulden müsst.

Die Historien-Romanze Outlander geht zu Ende: Mit Staffel 8, die Anfang 2026 starten wird, schließt sich das Kapitel von Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe), den zeitreisenden Liebenden, deren Geschichte wir bereits seit 2014 verfolgen. Der erste Trailer zur 8. Staffel verspricht einige Überraschungen für Outlander-Fans.

Mit der letzten Staffel ist das Outlander-Universum jedoch noch nicht auserzählt. Das Serien-Prequel Outlander: Blood of My Blood startete schon dieses Jahr, also noch vor Ende der Originalserie, und erzählt die Geschichte von Claires und Jamies Eltern, die sich wider Erwarten ebenfalls begegnet sind.

Wann erscheint Staffel 2 von Outlander: Blood of my Blood?

Ein offizielles Startdatum steht aktuell noch aus. Eine 2. Staffel wurde aber nicht nur offiziell bestätigt, sondern wird aktuell auch bereits produziert: Seit Sommer 2025 laufen die Dreharbeiten für die Fortsetzung, die laut Screen Rant vermutlich noch abgeschlossen werden, bevor die 8. und letzte Staffel Outlander startet.

Ob die Handlung der beiden Serien dank Zeitreisen noch zueinander finden wird, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass Fans mit einem Startdatum Ende 2026 oder Anfang 2027 rechnen können: also in jedem Fall nach Ende der originalen Outlander-Serie. Womöglich wird hier der rote Faden der Haupthandlung weiter gesponnen.

In unserem Serien-Check konnte Outlander: Blood of my Blood als Neuauflage überzeugen: Staffel 1 spielte vor allem noch mit vielen Referenzen auf die Anfänge des Outlander-Universums. Ob das Spin-Off nun auch auf eigenen Beinen stehen kann, wird sich spätestens mit Staffel 2 zeigen.

Worum geht es in Staffel 2 von Outlander: Blood of my Blood?

Achtung! Es folgen Spoiler zu Staffel 1 von Outlander: Blood of my Blood: In Staffel 1 lernten wir die jeweiligen Eltern von Claire und Jamie kennen. Claires Eltern (Hermione Corfield und Jeremy Irvine), die eigentlich vermeintlich bei einem Autounfall verstorben sind, haben stattdessen genau wie ihre Tochter einen Zeitsprung ins historische Schottland durchgemacht.

Hier haben sie nicht nur einige Abenteuer durchlebt und Jamies Eltern (Jamie Roy und Harriet Slater) kennengelernt, sondern auch ein zweites Kind zur Welt gebracht: Claires jüngeren Bruder William, von dessen Existenz sie in der Gegenwart nichts weiß. Staffel 1 endet mit einem Cliffhanger, bei dem Claires Eltern vor der Frage stehen, ob sie gemeinsam mit dem Neugeborenen William zeitreisen können – eine Flucht in der letzten Folge endet damit, dass sie ihr Glück versuchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn ihr bei all den Timelines den Überblick verloren habt, könnt ihr Übersichten auf YouTube finden. Fest steht bereits jetzt, dass Claires Eltern niemals zu ihrer zweijährigen Tochter zurückkehren werden: Denn Claire wächst ohne ihre Eltern auf und wird stattdessen von einer wichtigen Figur aufgezogen, die ebenfalls bereits in Staffel 1 von Blood of my Blood auftrat.

Womöglich bringt Staffel 8 von Outlander Anfang 2026 bereits Licht ins Dunkel – ansonsten werden wir Ende 2026 oder Anfang 2027 zurück ins historische Schottland kehren und Antworten bekommen.