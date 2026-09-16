Die zweitbeste Kriegsserie erobert Amazon: Sie ist noch härter als Band of Brothers

Wen der Zweite Weltkrieg fasziniert, der wird aktuell in den Amazon Prime Video-Charts fündig: Neben dem Meisterwerk Band of Brothers kämpft sich dort auch die zweitbeste Kriegsserie überhaupt voran.

Krieg vernichtet alles, aber bildet eine Gemeinschaft. Das zeigt zumindest die beste Kriegsserie aller Zeiten, die von Steven Spielberg und Tom Hanks produzierte Band of Brothers - Wir waren wie Brüder, die aktuell in den Amazon Prime Video-Charts zu finden ist. Sogar noch weiter vorne steht dort ihre Schwesterserie, die ausgezeichnete und verstörendere The Pacific.

The Pacific erobert Amazon: Die Serie ist noch finsterer als Band of Brothers

Wie der Name bereits andeutet, spielt The Pacific nicht wie ihr Pendant an der Westfront, sondern im Pazifikschauplatz des Zweiten Weltkrieges. In den grausamen Schlachten von Guadalcanal, Peleliu oder Okinawa gegen das japanische Militär verändern sich US Marines wie Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joseph Mazzello) und John Basilone (Jon Seda) grundlegend.

Schaut hier den Trailer zu The Pacific:

Während Band of Brothers trotz aller Härte eine klare moralische Perspektive vertrat, zeigt The Pacific den Verfall der Soldaten und die traumatischen Grausamkeiten des Krieges: Sowohl auf der amerikanischen wie japanischen Seite der Kämpfe herrscht rassistischer Hass. Kriegsgefangene werden erwürgt, Leichen geschändet, verzweifelte Zivilisten als unfreiwilliges Selbstmordkommando verheizt.

Hinzu kommt ein Klima, das keine Gnade zeigt. The Pacific entfesselt eine klebrige, schweißtriefende Hölle der Grausamkeit und menschlichen Abnutzung, die jeder Fan von Band of Brothers und anderen Kriegsepen gesehen haben muss.

Auch The Pacific produzierten Hanks und Spielberg für HBO Max. Die Geschichte basiert insbesondere auf den tatsächlichen Memoiren der Marines Leckie und Sledge sowie der erstaunlichen Biografie von John Basilone, der für seinen Mut die Medal of Honor erhielt – die höchste militärische Auszeichnung der USA.

So sehen aktuell die Amazon-Charts der Serien aus (Stand: 16. September 2026):

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

14 Jahre nach The Pacific und ganze 23 Jahre nach Band of Brothers veröffentlichten Hanks und Spielberg übrigens Masters of the Air dreht sich um den Einsatz von US-Luftstreitkräften über Europa und ist auf Apple TV+ verfügbar.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.