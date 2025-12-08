Diese 2 Stranger Things-Stars sind auch im echten Leben ein Paar – und ihre Stunt-Doubles (!) auch

Am Set von Stranger Things hat es ordentlich geknistert. Nicht nur, dass zwei Stars sich ineinander verliebt haben, scheinbar war das Glück auch noch ansteckend.

Dass sich Stars am Set verlieben, ist nichts Neues. Man arbeitet eng zusammen, verbringt viel Zeit miteinander und teilt manchmal sogar intime Szenen vor der Kamera. Dabei kommt man sich unweigerlich näher. Manchmal brennt die Leidenschaft so hell, dass das Feuer sich sogar ausbreitet. So war es auch am Set von Stranger Things der Fall. Während sich unter dem Cast einerseits tiefe Freundschaften bildeten, verliebten sich andere Stars direkt ineinander.

Stranger Things-Stars daten, Doubles heiraten und die Fans streuen Gerüchte

Nach der 1. Staffel von Stranger Things begannen Natalia Dyer (Nancy) und Charlie Heaton (Jonathan) sich zu daten. Das Paar ist bis heute zusammen und dank ihnen haben sich zwei weitere Personen gefunden. In der 3. Staffel wurde Jessica Morgan Hill als Stand-in und Lichtdouble für Natalia Dyer engagiert. Am Set lernte sie auch Charlie Heatons Stand-in Trevor Jenkins kennen.

Es knisterte offensichtlich gewaltig zwischen den beiden Doubles. So sehr, dass sie inzwischen sogar verheiratet sind. Die Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert. Doch alleine bei der Begeisterung blieb es nicht. Durchstöbert man die Kommentare auf Instagram und auf Reddit , stößt man auf weitere Anekdoten der Liebe.

So behauptet eine Userin unter dem Instagram-Post, dass auch die spanischen Synchronsprecher der beiden ein Paar sind. Eine Antwort auf den Kommentar wies auf die französischen Sprecher hin. Auf Reddit wird dagegen die Behauptung aufgestellt, es seien die deutschen Synchronsprecher, die sich ineinander verliebt hätten.

Ob daran wirklich etwas dran ist, ist schwer nachzuvollziehen. Die Geschichte regt auf jeden Fall die Fangemeinde an und viele scheinen sich zumindest zu wünschen, dass die Liebe sich weiter und weiter ausbreitet.