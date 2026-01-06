Diese 3 Filme schaut Nathan Fillion immer wieder: Einer gilt bei 1,3 Mio. Menschen als bester Film aller Zeiten

Nathan Fillion ist als Schauspieler nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Was man dabei leicht vergisst: Er ist auch ein bekennender Filmliebhaber.

Nathan Fillion (Castle, Superman), gegenwärtig Hauptdarsteller in The Rookie, hat drei Filme als seine persönlichen Favoriten genannt. Seine Auswahl ist vielseitig und spiegelt seinen eigenen Weg durch die Filmlandschaft der letzten Jahrzehnte wider.

Für Nathan Fillion sind diese drei Filme seine Favoriten

Wie Far Out Magazine erst neulich berichtete, gibt es drei Filme, die den Schauspieler Nathan Fillion besonders faszinieren. Wirft man einen Blick auf seine eigene Filmkarriere, ergibt seine Auswahl durchaus Sinn.

Fillions-Film-Favorit Nr. 1: Aliens

Eine der beliebtesten Performance von Nathan Fillion ist die von Captain Malcolm Reynolds in der Science-Fiction-Serie Firefly - Aufbruch der Serenity. Dementsprechend ist es kein Wunder, dass Fillions erstgenannter Lieblingsfilm Aliens - Die Rückkehr von James Cameron aus dem Jahr 1986 ist.

Aliens ist eine direkte Fortsetzung Ridley Scotts Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt von 1979 und erzählt die Geschichte von Ellen Ripley (Sigourney Weaver) weiter. Der Film funktioniert als perfekte Mischung aus Science-Fiction und Horror.

Fillions-Film-Favorit Nr. 2: Und täglich grüßt das Murmeltier

Weiter geht es mit Und täglich grüßt das Murmeltier , einer turbulenten Timeloop-Komödie von 1993. Im Film von Harold Ramis erleben wir Bill Murray (Ghostbusters) als schlechtgelaunten TV-Moderator Phil Connors, der in einer von ihm verhassten Kleinstadt eine Zeitschleife gerät und einen Weg finden muss, daraus auszubrechen.

Auch hier gibt es eine offensichtliche Verbindung: Wer Fillions Auftritte in Castle oder The Rookie kennt, weiß, dass der Schauspieler über viele Facetten verfügt. Eine dieser Facetten ist eindeutig sein Talent für lustige Rollen.

Fillions-Film-Favorit Nr. 3: Die Verurteilten

Nathan Fillions inzwischen 30 Jahre andauernde Schauspielkarriere ist vielseitig. Doch ob Comedy, Science-Fiction oder Drama: Im Kern geht es um menschliche Schicksale, was wohl Darabonts Drama auszeichnen dürfte.



Spannend, wie sich Lieblingsfilme von Filmschaffenden so oft in ihren eigenen Arbeiten widerspiegeln!