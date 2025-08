Diese 3 Kinderstars aus The Walking Dead sind im wahren Leben Geschwister

Es ist nicht ungewöhnlich, dass verwandte Personen am selben Filmprojekt beteiligt sind. Im Fall von The Walking Dead wurde es regelrecht zum Geschwisterprojekt.

Es hat einige Vorteile, Geschwister für dieselbe Rolle zu besetzen. Sie teilen gewisse Merkmale und man muss nicht ewig suchen, um jemand passendes zu finden, der ein paar Jahre älter oder jünger aussieht. Auch bei The Walking Dead haben zwei Darsteller dieselbe Figur gespielt – und Jahre zuvor hatte Schwester einen ikonischen Serientod.

Alle Kinder von Carol in The Walking Dead sind in echt Geschwister

In The Walking Dead hatte Carol Peletier (Melissa McBridge) zwei Kinder. Ihre biologische Tochter in Staffel 1 hieß Sophia Peletier, gespielt von Madison Lintz. Sie war während der ersten beiden Staffeln Teil des Casts, und starb in Staffel 2 durch eine Verwandlung in einen Zombie. Ihr Tod ist einer der ikonischsten der ganzen Serie.

In der 7. Staffel adoptierte Carol den Jungen Henry. Dieser wurde von Madisons kleinem Bruder Macsen Lintz gespielt. Für ihn wurde Carol zur Mutter, was aus Henry und Sophia Adoptivgeschwister macht.

Nach dem Zeitsprung in Staffel 9 wurde Henry von seinem älteren Bruder Matt Lintz dargestellt, einem weiteren Lintz-Bruder. Er hatte die unrühmliche Aufgabe, wie schon Sophia ebenfalls einen Serientod zu sterben – und zwar den vielleicht schlimmsten der gesamten Serie.

Die Lintz-Geschwister sind im echten Leben übrigens eine Viererbande. Die älteste im Bunde, Mackenzie Lintz (Under the Dome), war aber nicht in The Walking Dead zu sehen.

Laut Screen Rant hat die Verwandtschaft der Kinder- und Jugendstars sehr geholfen, die Authentizität der Rollen zu bewahren, insbesondere bei den Henry-Darstellern. Auch Melissa McBride erinnerte sich bei der Arbeit mit Macsen Lintz an die Zeit mit Madison Lintz. Aufgrund der Ähnlichkeit fiel es ihr viel leichter, die Muttergefühle abzurufen, die sie in Staffel 1 porträtierte.