Diese 3-teilige Netflix-Miniserie wurde ein Film und ihr solltet ihn gesehen haben

Der Netflix-Film The House erzählt drei verschiedene Geschichten. Anfangs sollte daraus eine Miniserie werden, doch jetzt könnt ihr das Werk über ein mysteriöses Haus in kürzerer Form schauen.

Bei Netflix gibt es immer wieder kleine Geheimperlen zu entdecken, die im Meer unzähliger Produktionen des Streaming-Anbieters gerne mal übersehen werden. Dazu zählt auch der surrealistische Stop-Motion-Animationsfilm The House von 2022.

Streaming-Tipp bei Netflix: Das ist The House

Die britische Produktion war anfangs als Miniserie geplant. Schließlich wurde The House als Anthologiefilm mit einer Laufzeit von kurzweiligen 97 Minuten realisiert. Die Handlung des Stop-Motion-Animationsfilms ist in drei verschiedene Geschichten unterteilt, die sich alle um ein mysteriöses Haus drehen.

Im ersten Teil geht es um einen exzentrischen Millionär namens Van Schoonbeck, dann geht es weiter zu einer armen Familie und am Ende steht eine genervte Vermieterin im Mittelpunkt. Jede Geschichte aus der Sicht verschiedener Familiengenerationen aus unterschiedlichen Epochen wurde von einer anderen Person auf dem Regiestuhl inszeniert.

Bei dem Kritikenaggregator Rotten Tomatoes bringt es The House auf einen starken Schnitt von 97 Prozent. Der Film ist also auch unbedingt einen Blick wert, wenn Animationsfilme sonst nicht so euer Ding sind. Die ungewöhnliche Atmosphäre aus surrealen Mystery-Elementen sticht so oder so heraus.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Oktober 2024 auf Moviepilot erschienen.