Diese 4 Folgen Stranger Things müsst ihr vorm Finale unbedingt nochmal schauen

Stranger Things neigt sich mit Staffel 5 dem Ende zu. Aber bevor ihr ins Finale springt, lohnt es sich, ein paar Folgen noch einmal anzusehen, um perfekt vorbereitet zu sein.

In Zeiten des Binge-Watchings ist es grundsätzlich möglich, eine Serie von Anfang bis zum Ende durchzuschauen. Gerade vor dem großen Serienfinale kann es Spaß machen, noch einmal die gesamte Serie zu wiederholen, um voll im Thema zu sein. Die Zeit dafür haben allerdings nur die Wenigsten. Im Fall von Stranger Things gibt es aber zumindest eine Liste von Episoden, die sogar von den Machern selbst als Vorbereitung empfohlen werden.

Die Stranger Things-Macher empfehlen, diese 4 Folgen zu wiederholen

Kurz bevor der erste Block der 5. Staffel veröffentlicht wurde, erschien ein Artikel auf ScreenRant . In diesem wird erklärt, dass die Macher von Stranger Things, Matt und Ross Duffer, einige Episoden der bisherigen Staffeln als essenziell einstufen. Insbesondere Staffel 2 und 4 bilden dabei das Fundament, auf dem die Mysterien von Hawkins aufgelöst werden.

Dazu sagt Matt Duffer:

In der zweiten Staffel haben wir dann richtig angefangen, die Mythologie auszubauen und tiefer in die Materie einzutauchen, und uns überlegt, wie daraus eine fortlaufende Serie werden sollte.

Wer sich erinnert, wird zustimmen, dass Staffel 1 noch viele Fragen aufwarf. Woher kommen Elfies (Millie Bobby Brown) Fähigkeiten, was ist die andere Seite und was wird in dem Labor erforscht? In der 2. Staffel wurde dann klar, dass die Rätsel und Welten viel größer sind, als es zunächst den Anschein hatte.

Ross fügte hinzu, dass besonders eine Folge der 4. Staffel für das Finale wichtig ist.

Die Folge ‘Das Massaker im Hawkins-Labor’ enthüllt nach und nach einige Geheimnisse der Schattenwelt und liefert erste Antworten. Und natürlich hallt die Geschichte um Henry und Elf auch in der fünften Staffel nach. Es lohnt sich, diese Folgen noch einmal anzusehen.

Unter den Staffeln 2 und 4, die wichtig für das Finale sind, gibt es jeweils 2 Folgen, die die Duffer-Brüder besonders hoch einstufen. Wer also nicht die Zeit hat, ganze Staffeln zu wiederholen, kann sich zumindest diese Folgen noch einmal zu Gemüte führen:

Staffel 2, Kapitel 4: Will, der Weise

Staffel 2, Kapitel 6: Der Spion

Staffel 4, Kapitel 7: Das Massaker im Hawkins Lab

Staffel 4, Kapitel 9: Huckepack

Diese Folgen bieten Hinweise auf wichtige Fragen. Vor allem die Beziehung zwischen Elf und Henry (Jamie Campbell Bower), sowie Will (Noah Schnapp) und der Grund für sein Verschwinden am Anfang der Serie werden in diesen Folgen beleuchtet.

Die verbliebenen offenen Fragen drehen sich vor allem um diese drei Charaktere. Da die 5. Staffel die letzte ist und die Geschichte zu einem Abschluss bringt, ist davon auszugehen, dass die finalen Folgen auch alle offenen Fragen beantworten werden.

Wann erscheint das Stranger Things-Finale auf Netflix?

Teil 2 der 5. Staffel wird am 25. Dezember 2025 veröffentlicht, bevor die allerletzten Folgen schließlich am 31. Dezember 2025 verfügbar sind.