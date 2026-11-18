Nach drei Staffeln ist Die Kaiserin bei Netflix vorbei, aber was lohnt sich als nächstes? Geschichtsfan Jenny empfiehlt euch die Miniserie Death by Lightning, die eine wahre Geschichte in höchsten Regierungskreisen erzählt.

Vier Jahre nach dem Start müssen wir Abschied nehmen von Devrim Lingnaus einnehmender Sisi-Interpretation. Die Kaiserin ist eine der langlebigeren deutschen Netflix-Serien, aber vergangene Woche startete die 3. und letzte Staffel der Historienserie bei dem Streamer. Das Serienfinale brachte einige der zentralen politischen Konflikte zu einem Abschluss, allen voran die Geschichte von Kaiserbruder Maximilian in Mexiko. Wer sich nun nach weiteren politischen Verstrickungen im 19. Jahrhundert sehnt, dem empfehle ich ausdrücklich die Netflix-Miniserie Death by Lightning.

Death by Lightning bei Netflix ist ein Kritiker-Hit über einen selten porträtierten US-Präsidenten

Der naheliegende Streaming-Tipp nach Die Kaiserin ist selbstverständlich das Royal-Drama The Crown, aber sechs Staffeln muss man auch erst einmal wegbingen. Ich schaue bei Netflix lieber Miniserien, und Death by Lightning, die vor fast genau einem Jahr erschienen ist, gehört zu den besten Originals des Streamers. Davon zeugen auch die hervorragenden Kritiken, die bei Metacritic (80 Punkte) und Rotten Tomatoes (90 Prozent) gesammelt wurden.

Death by Lightning besteht aus vier Episoden und schlägt ein selten erzähltes Kapitel der US-amerikanischen Geschichte auf. Es ist die Story zweier extrem unterschiedlicher Männer. Michael Shannon spielt den aus armen Verhältnissen stammenden James A. Garfield, der 1880 völlig überraschend zum Präsidentschaftskandidaten avanciert. Zwischen den Berufspolitikern, die die politische Maschine nach Belieben manipulieren, ist der bescheidene Garfield eine Anomalie.

Die andere Hälfte des Doppelporträts gehört Charles J. Guiteau. Succession-Star Matthew Macfadyen spielt den gescheiterten Anwalt, Journalisten und Prediger, mit dem man tiefstes Mitleid empfinden könnte, wäre er nicht so größenwahnsinnig. Als Garfield tatsächlich zum 20. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, nimmt Guiteau den Erfolg bizarrerweise für sich in Anspruch und erwartet einen Dank. Nichts ahnend befindet sich der frisch gebackene US-Präsident Garfield auf Kollisionskurs mit Guiteau.

Auch interessant:

Die Miniserie ist nicht nur etwas für Geschichtsfans

Wer sich in der US-amerikanischen Geschichte auskennt, weiß, wie sich Garfields und Guiteaus Schicksale kreuzen werden. In Death by Lightning ist allerdings der Weg das Ziel, und man muss kein Geschichtsfan sein, um die beiden Charakterporträts zu genießen. In vier Teilen und ausgestattet mit einem großartigen Cast um Betty Gilpin, Nick Offerman, Shea Whigham und Bradley Whitford wird in der Serie ein skurriles Sittengemälde politischer Schachereien gezeichnet.

Die Serie von Schöpfer Mike Makowsky ist gespickt mit amüsanten Dialogen und kauzigen Figuren, die die Geschichte lebendig werden lassen. Über allem strahlen Michael Shannon und Matthew Macfadyen, die mit ihren Figuren behände zwischen Tragödie und Politsatire tänzeln. Death by Lightning fehlt der romantische Glamour anderer Historienserien, aber mit Die Kaiserin (und auch The Crown) teilt die Serie ein Grundgefühl, nämlich eine unterschwellige Traurigkeit über die schmerzliche Frage: Was wäre, wenn?