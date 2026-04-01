Diese 4-teilige Netflix-Miniserie wurde über 50 Millionen Mal gestreamt: Der Thriller basiert auf einem Bestseller

Fast alle kennen Adolescence, aber wie sieht es mit dieser Miniserie aus, die bei Netflix über 50 Millionen Mal aufgerufen wurde? Die Geschichte wurde sogar schon mal verfilmt.

Es ist Wochenende und ihr seid auf der Suche nach dem nächsten Binge? Dann lohnt sich ein Blick auf die erfolgreichsten Netflix-Miniserien – Serien also, die man schnell an einem Tag oder sogar einem Abend wegschauen kann. Das ist bei der folgenden Miniserie der Fall. Obsession heißt der Thriller mit Der Hobbit-Star Richard Armitage. Aber Achtung, es ist keine Harlan Coben-Adaption, obwohl Armitage schon einige davon für Netflix gedreht hat.

Obsession basiert auf einem Roman, ist in sich abgeschlossen und dauert nur vier Episoden. Seit dem Start im April 2023 konnte die Miniserie mit einem Mix aus verhängnisvoller Erotik und Thriller ganze 52,7 Millionen Aufrufe einsammeln, wie What's on Netflix zusammenfasst. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Miniserien von Netflix seit 2023.

Die 4-teilige Netflix-Serie erzählt von einer verhängnisvollen Affäre

Zugegeben, Obsession ist nicht der einfallsreichste Titel für eine Serie, aber die Vorlage von Josephine Hart zeigt sich auch nicht viel kreativer. 1981 erschien der Roman unter dem Originaltitel Damage und später in Deutschland als Verhängnis. Unter diesem Titel startete auch die erste Verfilmung, Louis Malles Verhängnis mit Jeremy Irons und Juliette Binoche, in den deutschen Kinos. Das war 1992. Etwas mehr als 30 Jahre später ging die Netflix-Adaption von Harts Vorlage online.

Im Mittelpunkt des Erotik-Thrillers steht ein riskantes Beziehungsgeflecht. Denn als der renommierte Chirurg Dr. William Farrow (Armitage) auf die geheimnisvolle Anna Barton (Charlie Murphy) trifft, gerät seine Welt aus den Fugen. Anna ist die zukünftige Ehefrau seines Sohnes Jay (Rish Shah), was die Situation nicht unwesentlich verkompliziert. Dennoch spüren Anna und ihr Schwiegervater in spe eine unmittelbare Anziehungskraft. Es beginnt ein leidenschaftliches Verhältnis.

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Bei der Moviepilot-Community kommt die vier Episoden lange Thriller-Serie nicht besonders gut an. Nur 4,9 von 10 Punkten zählt die Durchschnittswertung. Da sieht es bei der ersten Verfilmung von Fahrstuhl zum Schafott-Regisseur Malle besser aus. Verhängnis kommt auf gute 6,6 Punkte. Wer den Erotik-Thriller nachholen will, kann ihn aktuell im Abonnement von Arthouse+ bei Prime Video schauen.

Falls ihr auf der Suche nach besseren Streaming-Tipps seid, sei euch dieser Podcast empfohlen, in dem die Moviepilot-Redaktion euch Miniserien empfiehlt:

Podcast: 10 starke Miniserien bei Netflix, Amazon & Co.

Wer dieses beruhigende Gefühl liebt, eine neue Serie anzufangen, die nach einer Staffel schon wieder abgeschlossen ist, erhält hier zehn persönliche Miniserien-Tipps, die bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis streamen.

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Von Sci-Fi-Action über Horror, Krankenhaus- und Kriegsserien sowie Komödien sind bei unseren Miniserien-Tipps zahlreiche Genres vertreten, wobei ihr alle Empfehlungen (theoretisch) an nur einem Tag durchschauen könnt.

Dieser Artikel erschien erstmals im April 2026. Wir haben ihn für euch aktualisiert.