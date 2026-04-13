Diese 6-teilige Miniserie von Netflix wurde über 70 Millionen Mal geschaut: Die Hauptrolle des Thrillers spielt eine Hollywood-Legende

Diese Miniserie auf Netflix beweist euch, dass echte Hollywood-Legenden kein Alter kennen: Robert De Niro rettet die Welt als Ex-Präsident und begeisterte damit bereits 70 Millionen Mal.

Wir haben ein Herz für Miniserien: Wenn ihr in neue Welten und fesselnde Geschichten abtauchen wollt, ohne Angst vor einer Absetzung haben zu müssen, bietet Netflix ab und zu jede Menge Futter. Diese Serie zählt laut What’s on Netflix zu den erfolgreichsten Beispielen der letzten Jahre: Bereits 70,6 Millionen Mal wurde die Thriller-Serie Zero Day angesehen und hat damit für unglaubliche 363,6 Millionen Stunden Unterhaltung gesorgt.

Die packende Thriller-Serie Zero Day brachte Robert De Niro in die Netflix-Charts

Letztes Jahr schoss die Thriller-Serie mit einer erschreckenden Idee an die Spitze der Netflix-Charts: 60 Sekunden reichen aus, um die USA mit einer Cyber-Attacke aus den Angeln zu heben. Strom, wichtige Computersysteme und viele Kommunikationswege liegen für eine Minute lahm: Genug, damit unzählige Menschen in dramatischen Unfällen ums Leben kommen.

Die Serie besticht mit mehr als nur einem packenden Szenario: Gesicht der Handlung ist die Hollywood Legende Robert De Niro, der mit Hits wie Taxi Driver und GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia Kino-Geschichte geschrieben hat. Dass seine Karriere noch lange nicht vorbei ist, hat er unter anderem schon mit mit dem bis dato teuersten Netflix-Film The Irishman bewiesen. Obwohl die Dreharbeiten für De Niro extrem herausfordernd waren, gibt er hier noch einmal alles.

Jetzt auf Netflix: Ein Ex-Präsident rettet die Welt

Nicht nur Robert De Niro wurde von Zero Day herausgefordert: Auch seine Rolle, der ehemalige US-Präsident George Mullen, gerät unerwartet in Zugzwang, als er von seiner Nachfolgerin Evelyn Mitchel (Angela Bassett) gebeten wird, die Notfallkommission Zero Day zu leiten, um die Angst der Bevölkerung einzudämmen und die Schuldigen zu finden.

Im Folgenden spinnt sich ein Netz aus Verschwörungstheorien und Bedrohungen auf, die es sowohl für Mullen als auch die Zuschauer:innen schwer machen, den Überblick zu behalten. Der starbesetzte Cast aus Jesse Plemons, Lizzy Caplan und Dan Stevens sorgen für ein echtes Oldschool-Feeling, das an klassische Thriller erinnert: Das Szenario der Serie ist erschreckend real und spielt mit modernen Blackout-Ängsten, die auch schon vom intensiven Kriegsfilm Civil War aufgegriffen wurden.

Sechs Folgen reichen, um die Welt zu retten

Auch, wenn die Meinungen bei der Frage auseinander gehen, wie gut Zero Day nun geworden ist, so findet die Handlung doch in sechs Folgen zu einem runden Ende, das keiner 2. Staffel bedarf. Das talentierte Trio aus den Machern Lesli Linka Glatter (Homeland), Eric Newman (Children of Men) und Noah Oppenheim (Maze Runner) hat sich hier gesucht und gefunden – und plant wohl bereits weitere Projekte.

Wenn ihr den perfekt binge-baren Thriller-Exkurs mit De Niro als US-Präsident nachholen wollt, könnt ihr alle sechs Folgen von Zero Day jetzt jetzt auf Netflix im Streaming-Abo finden.