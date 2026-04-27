Diese 8-teilige Miniserie auf Netflix wurde über 50 Millionen Mal geschaut: Sie wurde unerwartet zum riesigen Erfolg

Diese Miniserie auf Netflix zieht euch in einen Strudel aus falschen Vorwürfen und politischer Hetze: Im Zentrum der acht Folgen steht ein alter Bekannter aus der Zombie-Apokalypse.

Gibt es ein besseres Binge-Programm als Miniserien? Wenn ihr nach neuen Geschichten sucht, die euch für ein paar Episoden in fesselnde Welten entführen, ohne, dass ihr Angst vor einer Absetzung haben müsst, könnt ihr auf Netflix einige Kandidaten finden. Einer davon zählt laut What’s on Netflix zu den erfolgreichsten Beispielen der letzten Jahre: Unfassbare 52,1 Millionen Mal wurde die Thriller-Serie The Madness bereits angesehen und hat damit für 342,8 Millionen Stunden Unterhaltung gesorgt.

Diese atemberaubende Thriller-Serie eroberte die Netflix-Charts

Nach nur 48 Stunden schoss diese Thriller-Serie an die Spitze der Netflix-Charts: Colman Domingo spielt den Medien-Korrespondenten und Autor Muncie Daniels, der sich für seinen nächsten Roman in die Wildnis Philadelphias zurückzieht. Sein Trip verläuft jedoch nicht so friedlich wie erhofft: Er wird Zeuge eines schockierenden Mords, der ihm kurz darauf in die Schuhe geschoben wird.

Bei dem Opfer handelt es sich um den rassistischen Anführer einer populären White Supremacy-Gruppe: Und Muncie scheint aufgrund seiner Hautfarbe und seines politischen Engagements der perfekte Täter. Um seinen Namen reinzuwaschen und der Verschwörung zu entgehen, muss der Autor fliehen – und zurück zu seiner entfremdeten Familie und verlorenen Idealen finden.

Gemeinsam mit dem FBI-Agenten Qui­nones (John Ortiz) zieht Muncie auf eigene Faust los, um die Wahrheit hinter der Verschwörung aufzudecken – doch spätestens mit dem Milliardär Stu Magnusson (Bradley Whitford) und der Auftragskillerin Julia Jayne (Alison Wright) nimmt die Verschwörung neue Ausmaße an.

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Jetzt auf Netflix: Colman Domingo umringt von politischen Bränden

Es ist nicht das erste Mal, dass wir Colman Domingo in packenden Rollen erleben: Ihr konntet ihn bereits 109 Folgen in der Zombie-Apokalypse erleben, als er im Zombie Spin-off Fear the Walking Dead als Überlebenskünstler Victor Strand um sein Leben kämpfte. Fans auf Reddit sind sich einig: Er trägt diese Miniserie auf seinen Schultern:

Das Highlight hier ist Colman Domingo, der wohl zu den besten Schauspielern der Gegenwart zählt. Ich bin schon seit Fear The Walking Dead ein Fan von ihm, wo er – vor allem in den ersten Staffeln – einfach großartig war.

The Madness hat große Ambitionen: In nur acht Folgen werden Themen wie Rassismus, Online-Hetze und Fake News in einen Topf geworfen und zu einer riesigen Hetzjagd vermischt. Obwohl die Serie auf Rotten Tomatoes bei Kritiker:innen einen guten Score von 75 % einfahren konnte, gaben Zuschauer:innen nur 38 % – dank der jeweils knapp einstündigen Episoden könnt ihr euch unkompliziert einen eigenen Eindruck machen.

The Madness, oder: Einer Verschwörung entkommen in acht Episoden

Schon der Trailer findet klare Worte: In dieser Serie geht es nicht um die Frage Fight or Flight – die einzige Option ist Flight, die Flucht. Ob Muncie Daniels der Verschwörung entkommt und ob acht Episoden tatsächlich genug sind, um all diese tiefgreifenden Themen ausreichend zu behandeln, könnt ihr noch heute herausfinden: Alle Episoden von The Madness findet ihr auf Netflix im Streaming-Abo.