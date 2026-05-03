Diese 8-teilige Netflix-Miniserie wurde fast 50 Millionen Mal gestreamt und ist einzigartig: Ihr könnt den Thriller in jeder Reihenfolge schauen

Diese Miniserie auf Netflix überraschte uns vor wenigen Jahren mit einem innovativen Konzept: In acht Folgen entfaltet sich ein Raubüberfall, der vorwärts und rückwärts funktioniert.

Miniserien sind das perfekte Futter für geschundene Serienherzen: Ohne Angst vor einer Absetzung oder einem enttäuschenden Finale nach zig Staffeln zu haben, können wir in völlig neue Welten abtauchen und packende Geschichten erleben.

Dieser Spielplatz eignet sich auch perfekt, um innovative Serien-Konzepte auszutesten, die Zuschauer:innen auf völlig neue Art und Weise fordern. Ein solches Beispiel ist der Achtteiler Kaleidoskop, der 2023 etwas wagte, was wir zuvor selten erlebt haben – laut What’s on Netflix begeisterte sie damit schon 49,1 Millionen Mal.

Netflix streamt einen packenden Heist – und die Reihenfolge bestimmt ihr

Die Story der Miniserie klingt erst einmal nach einem klassischen Heist-Thriller à la Haus des Geldes oder Ocean's Eleven: Der Meisterdieb Leo Pap (Breaking Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito) plant mit seiner Crew einen Raub im Wert von sieben Milliarden US-Dollar. Die acht Folgen erstrecken sich dabei über einen Zeitraum von mehr als 24 Jahren und setzen jeweils zu einem anderen Zeitpunkt um den Raub herum an.

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Der Überfall konfrontiert Leo allerdings nicht nur mit seinem Ex-Partner in Crime Roger Salas (Rufus Sewell), sondern wird auch zur Familiensache, da seine Tochter Hannah Kim (Tati Gabrielle) bei der von ihm anvisierten Firma beschäftigt ist.

Im Laufe der Episoden entfalten sich nicht nur Konflikte und Verrat innerhalb von Leos Crew, sondern auch eine Hetzjagd mit dem FBI und interne Verstrickungen bei der angepeilten Firma. Das Netz aus Intrigen und Gewalt mündet schließlich in einem Überfall, der alles andere als glatt läuft – und in einer blutigen Eskalation nach der anderen. Der Clou: Den Weg dahin könnt ihr so gestalten, wie ihr wollt.

Ein Heist-Drama zum selber bauen – im Stream bei Netflix

Der große Twist: Die acht Folgen funktionieren in jeder beliebigen Reihenfolge. Welche Reihenfolge bei Kaleidoskop die beste ist, bestimmt im Endeffekt euer Geschmack – abgesehen von ein oder zwei Orientierungshilfen, die das Verständnis erleichtern und große Spoiler vermeiden, funktionieren die Folgen jeweils perfekt als Rück- oder Vorwärtsblenden, die die Spannung kontinuierlich erhöhen.

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Das erfordert Aufmerksamkeit – nicht nur für die größere Handlung, sondern auch für die kleinen Hinweise. Ein wichtiger Mörder in Kaleidoscope versteckt sich zum Beispiel hinter einem kleinen Detail, das die meisten wohl übersehen. Auf Rotten Tomatoes bekam die Serie mit dem komplexen Konzept ein gemischtes Rating von 49%.

Ein Heist in 8 Episoden – das macht der Twist mit den Zuschauer:innen

Laut Online-Berichten variiert die Reihenfolge in Kaleidoskop für jeden einzelnen Netflix-Account – nur die letzte Episode (namens “Weiß”), in der der Raub tatsächlich passiert, steht für alle Zuschauer:innen am Schluss. Das führt zu sehr unterschiedlich Seh-Erlebnissen. Einige User auf Reddit nerven die exzessiven Vor- und Rückwärtsblenden, andere bezeichnen das Gimmick als “sehr interessant” – und merken an, dass es sich auch gut für andere Serien anbieten würde.

Wie sich die Miniserie für euch entfaltet, kann dieser Artikel nicht vorhersehen – in jedem Fall erwartet euch ein aufreibender Heist mit vielen Verstrickungen, der für jede:n Zuschauer:in ein bisschen anders aussieht. Und das Beste: Mit Längen zwischen 30-60 Minuten ist die Miniserie optimal bingebar. Ihr findet alle 8 Episoden im Streaming-Abo auf Netflix.