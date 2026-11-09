Diese Amazon-Serie erobert die Charts im Sturm: Perfekter Ersatz für alle Off Campus-Fans

Ein Off Campus-Ersatz hat binnen weniger Tage die Amazon-Charts erobert und hängt alle anderen Serien mühelos ab. Wir haben für euch alle Details zur französischen Campus-Romanze.

Erst letzte Woche lieferte Amazon neues Futter für alle Fans von Young Adult-Drama: Mit Campus Drivers gibt es Nachschub an Uni-Romanzen wie aus Off Campus und Maxton Hall - Die Welt zwischen uns. Die Serie eroberte in nur drei Tagen zuverlässig die Charts des Streaming-Anbieters und bietet sechs Folgen Herzschmerz pur.

Auf Platz 1 der Amazon-Serien: Darum geht es in Campus Drivers

Eigentlich könnte alles perfekt sein: Loïs Hogan (Carmen Kassovitz) wird gemeinsam mit ihrer Jugendliebe Max (Enzo Lorente) an der berühmten Belrose University angenommen und startet ein neues Kapitel. Als die Beziehung mit ihrem Freund zerbricht, ist sie jedoch plötzlich auf die Hilfe von Lane O'Neill (Baptiste Masseline) angewiesen. Dieser hat die angesagte App Campus Drivers programmiert und lebt ein Leben nach eigenen Regeln – schicke Autos und lockere Affären inklusive.

Schaut hier den Trailer zu Campus Drivers Staffel 1:

Campus Drivers - S01 Trailer (Deutsch) HD

In einer ungeplanten Wohngemeinschaft prallen mit Loïs und Lane zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Was zunächst als Freundschaft beginnt, öffnet bald alte Wunden und bringt unerwartete Gefühle zum Vorschein. “Wenn die Liebe unerwartet aufflammt, ist nichts mehr sicher”, so titelt die Beschreibung auf Prime Video – und verspricht damit jede Menge emotionale Höhen und Tiefen.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage der Autorin C. S. Quill. Von den insgesamt fünf Bänden fokussiert sich nur der erste Teil names Fast Lane (Originaltitel: Supermad) auf die Geschichte von Loïs und Lane, die hier verfilmt wird.

Off-Campus Ersatz legt Raketenstart in den Amazon-Charts hin

Nur drei Tage nach der Veröffentlichung am 6. November hat sich Campus Drivers bereits an die Spitze der Amazon-Charts gekämpft. Dort steht die Serie nun vor folgenden anderen Serien (Stand 9. November 2026):

Die Folgen der Romanze sind zwischen 30 bis 46 Minuten lang. Damit kommt die Serie auf eine Gesamtlaufzeit von etwa 4,5 Stunden und lässt sich auch direkt an einem Tag bingen. Getragen von wunderschönen Aufnahmen an der französischen Côte d’Azur könnt ihr euch mit Campus Drivers perfekt aus dem grauen November-Wetter träumen. Ihr findet alle sechs Episoden im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.