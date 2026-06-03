Diese ARD-Ikone ist mit 93 Jahren (!) die älteste aktive Serienschauspielerin im deutschen Fernsehen: "Solange ich kann, kann ich"

Ruhestand mit 67? Das kommt für diese ARD-Seriendarstellerin überhaupt nicht in die Tüte. Mit über 90 Jahren ist sie noch immer regelmäßig in einer kultigen ARD-Serie zu sehen.

Wenn sich eine mit Fug und Recht als Grande Dame der deutschen Serienwelt bezeichnen kann, dann ist es wohl sie: Fernseh- und Bühnenikone Brigitte Antonius. Seit unglaublichen 70 Jahren begeistert sie als Schauspielerin. Was ihr wohl keiner so schnell nachmacht: Heute gilt sie als die älteste aktive Seriendarstellerin im deutschsprachigen Raum.

Ohne diese Ikone wäre Rote Rosen einfach nicht dasselbe

Brigitte Antonius wurde 1933 geboren und ist somit unglaubliche 93 Jahre alt. In den 50er-Jahren machte sie sich als Bühnenschauspielerin einen Namen und bahnte sich nach und nach ihren Weg in die Film- und Fernsehwelt. Spätestens 2006 wurde die gebürtige Österreicherin deutschlandweit bekannt, als sie bei der damals brandneuen ARD-Seifenoper Rote Rosen anheuerte. In der Rolle der Johanna Jansen begeistert die 93-jährige bis heute das Publikum. Hier könnt ihr ihre allererste Szene in der Kultserie anschauen:

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Wie der NDR berichtet, habe sich Antonius anfangs gegen ein Engagement bei Rote Rosen gesträubt: "Zu den Roten Rosen habe ich zuerst Nein gesagt, weil ich dachte, was soll ich dafür jetzt nach Norddeutschland." Doch im Laufe der Zeit habe sie die Serie lieben gelernt und sei eng mit ihr verbunden. Sie trifft sich sogar regelmäßig mit ihren eigenen Fanclub: "Wir sitzen dann in einem der Lokale für ein paar Stunden. Das ist wirklich immer sehr nett."

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Mit Ü90 denkt Brigitte Antonius längst nichts ans Aufhören

Brigitte Antonius lebt für das Schauspiel und schmettert Gedanken an ihren Ruhestand mit Leichtigkeit ab. Gegenüber dem NDR verriet die Grande Dame, dass Aufhören (noch) nicht für sie in Frage käme: "Solange ich kann, kann ich. Und wenn ich nicht mehr kann, höre ich auf. Ganz einfach."

Wenn es nach ihr geht, lasse dies aber noch auf sich warten: "Das wird, hoffe ich, nicht morgen sein, sondern erst übermorgen." Im Winsener Anzeiger verrät die Ikone, dass sie sich durch Spaziergänge mit ihren Hunden fithält. Außerdem achte die Serienproduktion darauf, die 93-Jährige nicht zu sehr zu belasten: "Ich habe nur einen bis zwei Drehtage pro Woche, weil man mich schonen möchte."