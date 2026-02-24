Diese brillante Buchverfilmung bei Netflix schaue ich noch lieber als Bridgerton: Doch sie streamt nur noch 6 Tage

Die 4. Staffel Bridgerton ist vorbei. Bis nächste Woche könnt ihr bei Netflix aber noch mein liebstes Romantik-Vorbild der Serie streamen und in unvergleichlichen Bildern und Gefühlen schwelgen.

Netflix' Romantik-Hit Bridgerton hat mich auch in Staffel 4 als hinreißender Ausflug ins (fiktiv veränderte) Regency-England überzeugt. Wer in Teil 2 von Staffel 4 gezittert, gelacht und geweint hat und noch nicht bereit ist, die Ära schon wieder zu verlassen, sollte unbedingt eines von Bridgertons größten Vorbildern (und meinen liebsten Liebesfilm) schauen. Doch Achtung, Stolz und Vorurteil streamt nur noch bis zum 14. März 2026 bei Netflix.

Nur noch kurz bei Netflix: Ohne Stolz und Vorurteil gäbe es kein Bridgerton

Die englische Autorin Jane Austen setzte mit ihren Liebesgeschichten junger Frauen Anfang des 19. Jahrhunderts den Goldstandard. Zwischen rauschenden Bällen, gesellschaftlichen Zwängen und Paaren, die sich erst hassten und dann doch verliebten, erschuf sie vor 200 Jahren romantische Unterhaltung, die heute noch nachhallt. Die für mich schönste Verfilmung ihrer Werke ist Joe Wrights Adaption von Stolz und Vorurteil – die aktuell (noch) bei Netflix streamt.

Keira Knightley spielt in Stolz und Vorurteil die aufgeweckte, zweitälteste von fünf Schwestern: Elizabeth Bennet. Weil ohne männlichen Erben beim Tod des Vaters das Bennet-Anwesen an den nächsten männlichen Verwandten fallen wird, will ihre Mutter alle Mädchen vorteilhaft verheiraten. Während Elizabeth die erblühende Liebe ihrer schüchternen Schwester Jane zum neuen, wohlhabenden Nachbarn Mr. Bingley gutheißt, kann sie selbst dessen zugeknöpftem Begleiter Mr. Darcy (Matthew Macfadyen) allerdings nichts Gutes abgewinnen. Doch vielleicht sollte sie sich nicht auf den ersten Eindruck verlassen?



Stolz und Vorurteil wurde schon mehrfach überzeugend verfilmt. Joe Wrights Adaption schaffte 2005 aber das Kunststück, den perfekten Tonfall zu treffen: romantisch, aber nicht kitschig zu sein. Mal humorvoll, mal schüchtern, dann wieder aufbrausend und reumütig, entfaltet sich die Geschichte. Der Film ist noch dazu eine visuelle Augenweide: egal ob die Kamera schnittlos durch die Säle eines Balls gleitet oder im Morgengrauen über nebelige Wiesen streift. Wie ein Mantel legt sich das Licht immer wieder um die bestaunenswerten Kostüme und Schauplätze.

Eine schlagfertige, selbstbestimmte Heldin und der Genuss von Romantik schließen sich hier nicht aus. Erst recht nicht, wenn Dario Marianellis perfekte Soundtrack-Klänge jede Szene wie ein säuselnd-klarer Bach umspielen.

Ich schaue Stolz und Vorurteil jedes Jahr aufs Neue – und fiebere immer wieder der vielsagenden ersten Berührung beim Einstieg in eine Kutsche entgegen ... oder winde mich genüsslich, wenn Cousin Mr. Collins (Tom Hollander) einstudierte Komplimente zu "exzellent gekochten Kartoffeln" macht.

Auch die übrigen Stars neben Keira Knightley und Matthew Macfadyen, von Rosamund Pike über Jena Malone, Carey Mulligan, Judi Dench und Donald Sutherland, füllen ihre Rollen mit so viel Gusto aus, dass man stets den Eindruck hat, Teil der fehlerbehafteten und doch wahrhaftigen Familie Bennet zu sein. Noch etwas, was Bridgerton sich neben Liebesgeschichten, starken Heldinnen und Tänzen für sein warmherziges Ensemble abgeschaut hat.

Stolz und Vorurteil erhält dieses Jahr noch eine Netflix-Neuauflage

Noch bis zum 14. März 2026 könnt ihr Stolz und Vorurteil bei Netflix streamen. Dann verschwindet der erstklassige Film vorerst aus dem Abo. Das könnte daran liegen, dass der Streamer anschließend Platz für seine eigene Interpretation der Geschichte machen will, denn noch dieses Jahr wird die Netflix-Serie Stolz und Vorurteil erscheinen, zu der (gut abgestimmt mit Teil 2 von Bridgertons 4. Staffel) gerade ein erster kurzer Teaser-Trailer erschienen ist.

