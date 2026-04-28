Diese düstere Miniserie auf Netflix darf sich kein Krimi-Fan entgehen lassen: Gnadenlose Spannung in 5 Folgen

Auf Netflix weht ein kalter Wind, denn in dieser Miniserie eskalieren Gewalt und Einsamkeit zu einem Verbrechen.

Mit Land der Sünde lässt Netflix einmal mehr die Herzen aller Nordic Noir-Krimi-Fans höher schlagen. Diesmal wagen wir uns an der Seite eines eigenwilligen Ermittler:innen-Teams in die eisigen Tiefen der südschwedischen Provinz.

Miniserie bei Netflix: Darum geht’s in Land der Sünde

Die aus Malmö stammende Ermittlerin Dani Anttila (Krista Kosonen) erreicht ein mysteriöser Anruf: Ihr Pflegesohn Silas Duncke ist nach der Rückkehr zu seiner Familie in der schwedischen Provinz spurlos verschwunden. Aus Sorge um Silas unternimmt Dani an der Seite ihres neuen Kollegen Malik (Mohammed Nour Oklah) eine Fahrt zu Silas' Heimatort.

Als kurz darauf seine Leiche geborgen wird, wird schnell klar, dass sein Tod kein Unfall war. Zudem droht Silas' Onkel Elis der Ermittlerin, dass sie genau eine Woche Zeit habe, den Mord aufzuklären – andernfalls würde die Dorfgemeinschaft die Angelegenheit "auf ihre Art" klären.

Eine Drohung, die Dani endgültig davon überzeugt, tiefer in die örtlichen Familiengeheimnisse einzutauchen und herauszufinden, aus welchem Grund Silas sterben musste. Doch ihre Entscheidung hat gefährliche Konsequenzen.

Mit Land der Sünde liefert Netflix eine Miniserie, deren rauer Charme uns nicht mehr loslässt

In Land der Sünde sind nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Stimmung der Bewohner:innen eisig. Von der ersten Begegnung an steht außer Frage, dass Silas' Angehörige mehr wissen, als sie zugeben.

Serienschöpfer Peter Grönlund (Drifters, Beartown), der für Drehbuch und Regie verantwortlich ist, hat in fünf Episoden einen kompromisslosen Krimi inszeniert, der uns tiefer und tiefer in einen düsteren Mikrokosmos voller Drogen, Gewalt und Einsamkeit hineinzieht.

Zugegeben, viel Neues passiert hier nicht. Trotzdem gelingt es Grönlund mühelos, uns als Zuschauer:innen sofort ein Gefühl von (An-)Spannung zu vermitteln, das sich fünf Folgen lang verlässlich steigert.

Auch wenn die Puzzle-Teile bekannt wirken, gelingt es nicht sofort, alles zu einem stimmigen Bild zusammenzusetzen. Stattdessen kämpfen wir uns mit Dani und Malik durch die regnerische Finsternis.



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Land der Sünde verbindet spannende Krimi-Elemente und beklemmende Charakterstudie

Das Ermittler:innen-Duo muss sich, wie so oft, erst zusammenraufen. Besonders, da Dani erstens nicht gut auf ihren neuen Kollegen reagiert, zweitens durch die Probleme mit ihrem drogenabhängigen Sohn Oliver abgelenkt ist, was drittens auch im weiteren Verlauf der Ermittlungen zu Problemen führt.

Dabei verzichtet Grönlund auf ein plattes Schwarz-weiß-Schema. Es ist offensichtlich, dass ihn sein raues Setting und seine Bewohner:innen wirklich interessieren. Deshalb teilen wir nicht bloß Danis und Maliks Perspektive. Vielmehr erhalten wir auch einen überraschend vielseitigen Einblick in die Realität ihrer Gegenspieler:innen.

Für Krimi-Fans, die gerne miträtseln und Freude daran haben, einen Fall aus mehreren Blickwinkeln zusammenzusetzen, ist diese Miniserie wie gemacht.

Land der Sünde hatte seine Premiere am 2. Januar 2026 auf Netflix und ist dort im Abo enthalten.