Diese fesselnde Sci-Fi-Serie könnt ihr ohne Abo streamen: Sie führt in eine verstörende Zukunft

In der Zukunftsvision unseres heutigen Streaming-Tipps wurde eine angeblich bessere Welt erschaffen. Doch lässt sich das Leben eines Menschen wirklich durch ein Punktesystem definieren?

Mit der Sci Fi-Serie Arcadia hat Drehbuchautor Philipp de Schepper einen faszinierenden wie abstoßenden Blick in die Zukunft geschaffen. Wer sich an die Regeln hält, wird belohnt. Doch was geschieht mit jenen, die es wagen, sich zu widersetzen?

Sci-Fi-Tipp im Stream: Darum geht’s in Arcadia

Infolge einer verheerenden Umweltkatastrophe haben die Menschen Arcadia gegründet, eine Gesellschaft, in der der Wert eines Menschen über ein soziales Score-System definiert wird. Zugang zu Bildung, Gesundheit und weiteren Privilegien ist nur für jene bestimmt, die sich genau an das vorgegebene Punktesystem halten.

Dies bringt Pieter Hendriks (Gene Bervoets), Enkel des Systemgründers, dazu, seinen Score und den seiner Familie zu ihren Gunsten zu manipulieren. Doch Pieters Betrug fliegt auf – mit schwerwiegenden Folgen. Während Pieter aus Arcadia verbannt wird und fortan außerhalb der schützenden Mauern um sein Überleben kämpfen muss, verliert seine Familie sämtliche Privilegien.

Pieters Frau Cato (Monic Hendrickx) und ihren Töchtern Luz (Lynn Van Royen), Hanna (Ellie de Lange), Alex (Melody Klaver) und Milly (Abigail Abraham) dämmert nach und nach die Erkenntnis, dass das Score-System sie zu Gefangenen macht. Mit der Erkenntnis wächst ihr Wunsch, sich dagegen zu widersetzen.

Arcadia ist ein Sci-Fi-Highlight in 2 Staffeln, das ein unheimliches Gedankenspiel verfolgt

Die Serie trifft eine kluge Entscheidung, indem sie uns in unterschiedliche Perspektiven eintauchen lässt und verfolgt diese auf konsequente, manchmal schmerzhafte Weise. Durch den Perspektivwechsel lernen wir schnell, dass sowohl ein Leben innerhalb als auch außerhalb dieser neuen Gesellschaftsordnung gefährlich sein kann.

So erleben wir durch Hanna, die als Mitarbeiterin in einem Krankenhaus tätig ist, wie das Leben von Menschen aussieht, die am unteren Ende des Scores gelandet sind. Alex verkörpert als Polizistin das System. Milly, die sich als Soldatin freier bewegen kann, sucht nach ihrem Vater. Und dann ist da natürlich noch Pieter, der um sein Überleben kämpft.

Mit Arcadia erleben wir eine Dystopie, die sich unangenehm echt anfühlt

Arcadia spielt in einer nicht näher definierten, aber nahen Zukunft – fühlt sich aber verdammt real an. Das liegt nicht nur daran, dass ein vergleichbares Sozialkredit-System in einigen chinesischen Städten bereits im Hier und Jetzt existiert. Sondern auch, weil die Serienmacher:innen ihre Dystopie langsam und mit viel Liebe zum Detail aufbauen.

Dazu zählt nicht nur der einheitlich-kühle Look der Serie, in dem Kostüme, Setting und Kameraführung perfekt aufeinander abgestimmt sind. Jeder Dialog scheint zu sitzen und enthüllt fast nebenbei ein neues, gruseliges Detail aus dieser vermeintlich besseren Weltordnung.

So gelingt es der Serie, dass man Folge für Folge gebannt weiterschaut – und sich gleichzeitig sehnlichst wünscht, dass diese Zukunft niemals Realität werden möge.

Arcadia ist mit seinen zwei Staffeln in der ARD-Mediathek verfügbar. Die 1. Staffel ist außerdem im Abo von Disney+ enthalten.