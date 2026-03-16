Diese Figur soll die nächste Bridgerton-Serie bei Netflix anführen: Fans warten seit Jahren auf ihre Geschichte

Nach Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte sollen weitere Ableger aus dem Netflix-Universum kommen. Produzentin Shonda Rhimes enthüllte jetzt, um welche Figur es sich dabei drehen könnte.

Die 4. Staffel von Bridgerton ist bei Netflix gelaufen und Fans warten bereits sehnsüchtig auf die Verkündung, um welche Hauptfigur es in der kommenden 5. Season gehen wird: Kommt als Nächstes Francescas oder Eloises große Liebesgeschichte? Während wir noch auf die Antwort dieser brennenden Frage warten müssen, hat sich nun offenbar eine andere Frage in Luft aufgelöst.

Denn das kürzlich angeteaste Bridgerton-Spin-off hat offenbar schon eine große Favoritin für die Hauptfigur.

Bridgerton-Macherin will die Geschichte von Violet Bridgerton in einem Spin-off erzählen

Shonda Rhimes steht mit ihrer Produktionsfirma Shondaland hinter Bridgerton und hat bereits viele andere Serien wie Grey's Anatomy zum Erfolg geführt. Im Interview mit TODAY wurde sie nun nach den Spin-off-Ideen für das Bridgerton-Universum gefragt und bestätigte dabei, was ihr Kollege Craig Melvin erst kürzlich verriet: Weitere Bridgerton-Serien sind offiziell in Planung.

Dabei gab sie auch schon eine eindeutige Antwort darauf, um welche Bridgerton-Figur es sich in einem der besagten Spin-offs drehen könnte:

Ich denke, das ist ein Bereich, den wir sehr aufregend finden und wissen, dass dieser sehr reichhaltig sein könnte. Ich habe immer gesagt, dass wenn wir so etwas tun, Violet eine tolle Person wäre, über die man eine Geschichte erzählen kann. Die Bridgerton-Mutter, also ja, das ist eine Möglichkeit.

Violet Bridgerton ist in der Hauptserie als Mutter der acht Bridgerton-Kinder zu sehen, deren Liebesgeschichten mit einem Spross pro Staffel erzählt werden. Es wäre somit nahezu ein logischer Schritt, dass auch der Liebesgeschichte von Violet eine eigene Staffel geschenkt wird – zum Beispiel in Form einer Miniserie, ähnlich wie es für Königin Charlotte in Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte der Fall war.

Über Lady Violet wissen wir, dass sie ihre große Liebe im ehemaligen Viscount Edmund Bridgerton fand, der später an einer allergischen Reaktion auf einen Bienenstich starb. Erst in Staffel 4 haben wir darüber hinaus erfahren, dass Violet in ihrer Jugend eine wilde junge Frau war, die von ihrer Persönlichkeit ihrem Sohn Benedict (Luke Thompson) ähnelte, bevor sie ihren Ehemann traf und sich für ihn zur Ruhe setzte.

An diesem Punkt in der Bridgerton-Vergangenheit anzusetzen wäre also äußerst spannend. Auch Bridgerton-Fans warten bereits lange auf Violets Geschichte. Seitdem sie auch 2023 als Figur im Spin-off Queen Charlotte vorkam, wurden Stimmen für ein eigenes Violet-Spin-off laut. Während Violet in der Hauptserie von Ruth Gemmell gespielt wird, wurde sie in Queen Charlotte von Connie Jenkins-Greig dargestellt.

Wann kommt das Bridgerton-Spin-off um Violet?

Auch wenn alle Zeichen daraufhin deuten, ist das Violet-Spin-off noch nicht in trockenen Tüchern. Netflix muss die Serie erst bestätigen und offiziell in Auftrag geben. Dann können wir mutmaßen, wann wir mit der neuen Bridgerton-Geschichte rechnen dürfen. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Produktion zunächst weiterhin auf die Hauptserie fokussiert.

Mehr:

Der Dreh von Staffel 5 soll neuesten Berichten zufolge noch diesen Monat starten. Die neue Season könnte dann ab Sommer 2027 bei Netflix erscheinen. Ein Start des möglichen Spin-offs scheint ab 2028 denkbar.