Diese Filme laufen beim Cannes Filmfestival 2026 [Live-Updates]

Heute wird das Programm der Filmfestspiele von Cannes 2026 bekanntgegeben. In diesem Artikel werden die Filme im Rennen um die Goldene Palme aktualisiert.

Wer gewinnt beim bedeutendsten Filmfestival der Welt? Diese Frage werden wir im Mai diskutieren, wenn an der sonnigen Croisette zum 79. Mal die Filmfestspiele von Cannes ausgetragen werden. Heute erfahren wir aber zumindest, welche Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme laufen.

Vergangenes Jahr wurde Ein einfacher Unfall vom iranischen Regisseur Jafar Panahi mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnet. Er setzte sich damit auch gegen illustre amerikanische Konkurrenten wie Eddington und Der Phönizische Meisterstreich durch. Die Palme ist aber natürlich nicht alles. In Cannes geht's ums Sehen und Gesehenwerden, das betrifft die Stars auf dem roten Teppich, aber vor allem die Filme, die hier zum ersten Mal einem Publikum präsentiert werden – und im Idealfall Diskussionen, Streitereien und/oder Jubelstürme auslösen.

Am heutigen 9. April wird ab 11 Uhr das Programm der diesjährigen Ausgabe von Cannes in einem Livestream bekanntgegeben, den man hier schauen kann:

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Das Programm der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes

Im Folgenden wird das Programm des Festivals von Cannes 2026 laufend aktualisiert:

Offizielle Auswahl - Wettbewerb

Außerhalb des Wettbewerbs



Cannes Premiere

Special Screenings



John Lennon: The Last Interview von Steven Soderbergh



Avedon von Ron Howard

Les Survivants du Che von Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux von Avril Besson

Midnight Screenings



Roma elastica von Bertrand Mandico

Full Phil von Quentin Dupieux

Jim Queen von Nicolas Athane und Marco Nguyen

Colony von Yeon Sang-ho

Sanguine von Marion Le Coroller



Un Certain Regard



Kultregisseur Park Chan-wook entscheidet mit seiner Jury über die Goldene Palme

Im Verlauf des bedeutendsten Filmfestivals werden mehrere Preise vergeben, aber der wichtigste ist die Goldene Palme. Dabei handelt es sich um den Hauptpreis für den besten Film im internationalen Wettbewerb. Dieses Jahr wird dem südkoreanischen Regisseur Park Chan-wook (Oldboy, No Other Choice) die Ehre zuteil, als Jury-Präsident mit ausgewählten Kolleg:innen über die Vergabe der Palme und der anderen Wettbewerbspreise zu entscheiden.

Die 79. Filmfestspiele von Cannes finden vom 12. bis zum 23. Mai in der südfranzösischen Küstenstadt statt.