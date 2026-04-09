Diese Filme laufen beim Cannes Filmfestival 2026 [Live-Updates]

Wer gewinnt beim bedeutendsten Filmfestival der Welt? Diese Frage werden wir im Mai diskutieren, wenn an der sonnigen Croisette zum 79. Mal die Filmfestspiele von Cannes ausgetragen werden. Heute erfahren wir aber zumindest, welche Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme laufen.
Vergangenes Jahr wurde Ein einfacher Unfall vom iranischen Regisseur Jafar Panahi mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnet. Er setzte sich damit auch gegen illustre amerikanische Konkurrenten wie Eddington und Der Phönizische Meisterstreich durch. Die Palme ist aber natürlich nicht alles. In Cannes geht's ums Sehen und Gesehenwerden, das betrifft die Stars auf dem roten Teppich, aber vor allem die Filme, die hier zum ersten Mal einem Publikum präsentiert werden – und im Idealfall Diskussionen, Streitereien und/oder Jubelstürme auslösen.
Am heutigen 9. April wird ab 11 Uhr das Programm der diesjährigen Ausgabe von Cannes in einem Livestream bekanntgegeben, den man hier schauen kann:
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
Das Programm der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes
Im Folgenden wird das Programm des Festivals von Cannes 2026 laufend aktualisiert:
Offizielle Auswahl - Wettbewerb
- Minotaur von Andrey Zvyagintsev
- The Beloved von Rodrigo Sorogoyen
- The Man I Love von Ira Sachs
-
1949 von Pawel Pawlikowski
- Moulin von Laszlo Nemes
- Histoire de la nuit von Léa Mysius
- Fjiord von Cristian Mungiu
- Gentle Monster von Marie Kreutzer
- Notre Salut von Emmanuel Marre
- Hope von Na Hong-jin
- Nagi Notes von Kôji Fukada
-
Sheep in the Box von Hirokazu Kore-eda
-
The Unknown von Arthur Harari
- Sudden von Ryûsuke Hamaguchi
-
Das Geträumte Abenteuer von Valeska Grisebach
- Coward von Lukas Dhont
-
The Black Ball von Javier Ambrossi und Javier Calvo
- La vie d'une femme von Charline Bourgeois-Tacquet
-
Bitteres Fest von Pedro Almodóvar
- Parallel Tales von Asghar Farhadi
- Garance von Jeanne Herry
Außerhalb des Wettbewerbs
-
La Vénus électrique von Pierre Salvadori (Eröffnungsfilm)
- Her Private Hell von Nicolas Winding Refn
- Diamond von Andy Garcia
-
De Gaulle: Tilting Iron von Antonin Baudry
- Karma von Guillaume Canet
- Objet du deli von Agnès Jaoui
Cannes Premiere
-
Propeller One-Way Night Coach von John Travolta
-
Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte von Volker Schlöndorff
-
Kokurojo von Kiyoshi Kurosawa
- The Third Night von Daniel Auteuil
Special Screenings
- John Lennon: The Last Interview von Steven Soderbergh
- Avedon von Ron Howard
- Les Survivants du Che von Christophe Réveille
- Les Matins Merveilleux von Avril Besson
Midnight Screenings
- Roma elastica von Bertrand Mandico
- Full Phil von Quentin Dupieux
- Jim Queen von Nicolas Athane und Marco Nguyen
- Colony von Yeon Sang-ho
- Sanguine von Marion Le Coroller
Un Certain Regard
-
Teenage Sex and Death at Camp Miasma von Jane Schoenbrun (Eröffnungsfilm)
- Club Kid von Jordan Firstman
- Yesterday the Eye Didn’t Sleep von Rakan Mayasi
-
Everytime von Sandra Wollner
- La más dulce von Laïla Marrakchi
- The Meltdown von Manuela Martelli
- I’ll Be Gone in June von Katharina Rivilis
Kultregisseur Park Chan-wook entscheidet mit seiner Jury über die Goldene Palme
Im Verlauf des bedeutendsten Filmfestivals werden mehrere Preise vergeben, aber der wichtigste ist die Goldene Palme. Dabei handelt es sich um den Hauptpreis für den besten Film im internationalen Wettbewerb. Dieses Jahr wird dem südkoreanischen Regisseur Park Chan-wook (Oldboy, No Other Choice) die Ehre zuteil, als Jury-Präsident mit ausgewählten Kolleg:innen über die Vergabe der Palme und der anderen Wettbewerbspreise zu entscheiden.
Die 79. Filmfestspiele von Cannes finden vom 12. bis zum 23. Mai in der südfranzösischen Küstenstadt statt.