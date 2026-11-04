Diese Filmreihe hat 38 Teile, über 2,8 Milliarden eingespielt und 1 Oscar: Jetzt kommt Teil 39 ins Kino

Seit heute läuft mit Godzilla Minus Zero der neuste Teil der Kaiju-Reihe im Kino, die über die Jahre Rekorde gebrochen hat. Es ist einer der besten Filme mit der Monster-Echse.

Wenn ihr ab heute im Kino seid und nebenan ein gewaltiges Trampeln hört, dann ist vermutlich Japan daran schuld. Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr euch Godzilla Minus Zero, das neueste Spektakel der langlebigen Monsterreihe gleich selbst auf der großen Leinwand anschaut. Der direkte Nachfolger des oscarprämierten Kassenhits Godzilla Minus One ist heute in Deutschland angelaufen und dürfte noch ein paar Millionen auf das stattliche Gesamtergebnis der Echsenreihe draufsetzen, die seit den 1950er Jahren wütet.

Godzilla Minus Zero ist schon der 39. Film des japanisch-amerikanischen Monsters

Godzilla Minus Zero gehört offiziell zum japanischen Zweig der Kaiju-Reihe. Diese wurde 1954 von Ishirô Hondas wegweisendem Monsterfilm Godzilla ins Leben gerufen und wird bis heute vom Studio Toho fortgeführt. Minus Zero erzählt deswegen die Geschichte aus Godzilla Minus One weiter, in der ein traumatisierter japanischer Pilot nach dem Zweiten Weltkrieg gegen das Monster antrat.

Der neue Film gehört also nicht zum sogenannten MonsterVerse aus den USA, das zuletzt 2024 mit Adam Wingards Godzilla x Kong: The New Empire in den Kinos vertreten war. Beide Universen existieren weitgehend unabhängig voneinander, wenn auch Godzilla und diverse andere Kaiju bzw. Titanen verbindende Elemente bilden.

Von diesem MonsterVerse existieren bereits vier Godzilla-Filme. Rechnen wir noch Roland Emmerichs Misserfolg Godzilla von 1998 und die mittlerweile 34 Toho-Filme dazu, kommen wir – inklusive Minus Zero – auf stattliche 39 Filme in 72 Jahren. Im Vergleich zum Fließband des Marvel Cinematic Universe mag die Zahl klein klingen, aber wer hätte wohl 1954 gedacht, dass eine mutierte Echse Stoff für so viele Filme geben könnte?

Wo wir schon bei den Zahlen sind: Wie viel Geld die Reihe insgesamt eingespielt hat, lässt sich gar nicht so einfach sagen, da man die Entwicklung von Wechselkursen, die Inflation und lückenhafte Angaben beachten muss. In jedem Fall geht das Ergebnis in die Milliarden, was vor allem der US-Reihe und ihrer viel größeren Reichweite zu verdanken ist. Wenn man die bei Wikipedia durch Quellen belegten japanischen Einnahmen nimmt und mit den Ergebnissen der US-Filme zusammenrechnet, kommt man auf eine Zahl von um die 2,8 Milliarden Dollar. Kong: Skull Island muss hier freilich draußen bleiben.

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Godzilla Minus Zero ist auf dem besten Weg zum Kassenhit

Takashi Yamazakis Vorgänger Godzilla Minus One schrieb 2024 bereits Geschichte, als der Film nicht nur als erster Godzilla-Film, sondern als erster japanischer Film überhaupt mit dem Oscar für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet wurde, und sich gegen Konkurrenz wie The Creator oder Guardians of the Galaxy Vol. 3 durchsetzte.

Ob Minus Zero es ebenfalls zu den Oscars schafft, wird sich im neuen Jahr zeigen. Die derzeitigen Box-Office-Prognosen lassen jedenfalls auf eine weitere Fortsetzung von Yamazakis Minus-Reihe hoffen. Die Box-Office-Experten von Deadline prophezeien, dass der Film am ersten Wochenende bis zu 60 Millionen Dollar weltweit einspielen könnte. Es ist gut möglich, dass der König der Kaijus am Sonntag an der Spitze der nordamerikanischen Kino-Charts steht.

Aber wo wir so viel über Zahlen reden: Was taugt Godzilla Minus Zero eigentlich? Ich bin ein großer Fan der Reihe, habe fast alle Live-Action-Filme gesehen und in meiner Kritik zu Godzilla Minus Zero folgendes Fazit gezogen:

In Godzilla Minus Zero fehlt zwar der eine Moment, der so einschlägt wie die blaue Explosion in Ginza aus dem Vorgänger. In vielen anderen Punkten wirkt der neue Monster-Reißer aber aufregender. Der Monster-Zugang ist tatsächlich eine Bereicherung – nicht more of the same. Mit Ghidorah erhebt sich Minus Zero in die Lüfte, was in Action-Sequenzen gipfelt, die Flieger- und Monster-Manöver atemberaubend miteinander kombinieren.

Godzilla Minus One läuft seit dem 5. November in den deutschen Kinos.