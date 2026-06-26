Diese Frau kennt ihr aus Hunderten Filmen, obwohl sie keine Schauspielerin ist: Wer ist die Fackelträgerin?

Die sogenannte Torch Lady im berühmten Logo von Columbia Pictures ist nicht nur eine Illustration. Sie basiert auf der Referenzfotografie einer renommierten Fotografin und wir wissen sogar, wer für sie Modell stand.

Ihr alle habt sie schon unzählige Male in beziehungsweise vor vielen Filmen gesehen: Die fackeltragende Frau von Columbia Pictures. Sie stellt (wie ihre 3D-Schwester, die Freiheitsstatue) Lady Liberty dar, das Symbol der Vereinigten Staaten. Als Logo für das Filmstudio ist sie seit 1924 auf der Leinwand zu sehen und wurde über die Jahre mehrfach aktualisiert.

Um die früheren Versionen ranken sich Spekulationen, wer tatsächlich für das Foto modelte, das zur Logo-Illustration wurde. Laut Women's Wear Daily steht etwa im Raum, dass Evelyn Venable, die auch für die blaue Fee in Pinocchio schauspielte, die Vorlage für das Logo von 1936 bis 1976 stellte. Im Gegensatz zu dieser Vermutung, kennen wir die Story hinter der aktuellen Logo-Version seit 1992 aber ganz genau.

Dürfen wir vorstellen: Jenny Joseph, die amtierende Torch Lady aus dem Columbia Pictures-Logo

Columbia Pictures wurde 1989 zuerst von Coca-Cola an Tri-Star Pictures und später an Sony verkauft. Drei Jahre später sollte es eine neue Version des Torch Lady-Logos geben, das danach in Hunderten Filmen zu sehen sein würde. So kam es 1991 zu einem Foto-Shooting, bei dem laut PetaPixel vor allem drei wichtige Personen anwesend waren: Illustrator Michael Deas, der warme Croissants mitbrachte, die Pulitzer-prämierte Fotografin Kathy Anderson, die ihr Apartment für den Shoot bereitstellte, und ihre Mitarbeiterin Jenny Joseph, das Model.

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Joseph war damals 28 Jahre alt, schwanger und vor allem kein professionelles Model. Auch danach hat sie nie wieder etwas für Geld vor einer Kamera gemacht. Dennoch stand sie für eines der wiedererkennbarsten Bilder in der Geschichte Hollywoods Pate. Dafür wurde sie in Toga-ähnlichem Stoff vor einem Vorhang aufgestellt, während sie eine elektrische Lampe ohne Lampenschirm als Fackel hält. Man erkennt die Referenzfotografie immer noch sehr gut in der finalen Illustration von Michael Deas.

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Ein Bild für die Ewigkeit?

Fotografin Kathy Anderson war jedenfalls mehr als happy mit dem Ergebnis, auch wenn es am Ende nicht eines ihrer Originalbilder war, das weltberühmt wurde. So meinte Anderson gegenüber PetaPixel: "Selbst wenn das Torch Lady-Bild nicht berühmt geworden wäre, würde das Foto-Shooting einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, vielleicht weil es in meinem Wohnzimmer stattfand mit meinen guten Freunden und mit diesen perfekten Croissants. Ich werde mich immer gerne an diesen Tag erinnern."

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Über die Jahre hatte Columbia Pictures immer wieder sehr viel Spaß mit seinem Logo, das je nach Film in einen kleinen Intro-Joke verwandelt werden kann, ähnlich wie die Couch-Gags aus Die Simpsons. Etwa, als die Fackel zu einer Art Blitzdings-Gedächtnislöscher aus Men in Black wurde, oder wenn Schlumpfine den Platz von Lady Liberty einnimmt.

Vielleicht sind es auch diese spaßigen Spielerein mit unzähligen Abwandlungen des ikonischen Logos, dass Columbia Pictures noch nicht darüber nachgedacht hat, das Bild, für das Jenny Joseph modelte, erneut zu ersetzen.