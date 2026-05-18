Diese gelbe Tapete werdet ihr nicht so schnell vergessen: Gewinnt Tickets und schaut Horror-Highlight Backrooms vor allen anderen im Kino [Anzeige]

Der kommende Film Backrooms ist ein Muss für Horror-Fans, die sich in die unheimlichsten Hinterräume trauen. Wie ihr das Grusel-Highlight schon vor dem Release sehen könnt, verraten wir euch hier.

Mit Backrooms adaptierte der junge Filmemacher Kane Parsons unter dem Banner von A24 seine eigene Horror-Webserie für die Leinwand. Damit griff er einen gruseligen Internettrend auf, der seit Jahren durch das Netz spukt: Creepypasta-Geschichten über liminale Räume. Was in diesen lauert, erfahrt ihr ab dem 18. Juni 2026 im Kino. Einigen von euch können wir aber schon frühzeitig Zugang zu den verstörenden Hinterräumen mit gelber Gruseltapete verschaffen.

Gemeinsam mit FILMSTARTS und GAMESTAR verlosen wir 1x2 Tickets für das Special Screening am 09.06. in Berlin. Fans von Analog-Horror und Found-Footage-Filmen dürfen das nicht verpassen!

Gelbes Grauen: Backrooms schickt euch in Horror-Hinterräume

Was als analoger Horror im Internet begann, kommt jetzt als Hochglanzproduktion mit unheimlich rohen Found-Footage-Elementen ins Kino. Und darum geht es in Backrooms: Psychotherapeutin Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) hat einen schwierigen Fall vor sich, als ihr Patient Clark (Chiwetel Ejiofor) ihr von einer unglaublichen Entdeckung berichtet. In seinem Möbelhaus will er mysteriöse Hinterräume entdeckt haben, die sich weiter erstrecken, als es die Physik erlaubt.

Was innerhalb dieser gelben Wände lauert, erforscht Clark daraufhin wie ein Besessener mit einer alten Kamera bewaffnet. Doch was in diesern vor sich geht, liegt womöglich jenseits unseres Verständnisses ...

Hier der Trailer zu Backroom:

Backrooms - Trailer (Deutsch) HD

Der Ursprung von Backrooms liegt in Online-Messageboards der 2010er Jahre, als User untereinander gruselige Geschichten über verlassene Durchgangsräume teilten, in denen Monster oder noch unbeschreiblichere Dinge lauern. Traut ihr euch hinein?

Schaut Backrooms schon vor dem Start: Jetzt an der Verlosung teilnehmen!

Um euch die Chance auf zwei der limitierten Plätze für das Special Screening von Backrooms in Berlin zu sichern, müsst ihr lediglich dieses Gewinnspielformular ausfüllen.

Macht mit, gewinnt mit etwas Glück Tickets und schaut das Horror-Highlight am 09.06. vor allen anderen. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen. Die Gewinner:innen werden von uns spätestens bis zum 01.06. benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.