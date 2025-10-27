Diese heftige Netflix-Serie sollten sich Action-Fans vormerken: Langer Trailer zum Survival-Inferno Last Samurai Standing, das in 2 Wochen startet

Schon bald startet bei Netflix eine neue Historien-Action-Serie, die wie ein Mix aus Squid Game und Shogun aussieht. Überzeugt euch mit dem langen Trailer zu Last Samurai Standing selbst davon.

In gut zwei Wochen veröffentlicht Netflix eine neue Serie, die als Mix aus Historien-Drama und Action-Spektakel daherkommt. Fans von Shogun und Squid Game sollten sich Last Samurai Standing auf jeden Fall vormerken. Nach dem ersten Teaser könnt ihr jetzt den längeren Trailer zur Serie schauen, in der ein Krieger gegen viele Samurai in einem perfiden Spiel ums Überleben kämpfen muss.

Schaut hier den ersten langen Trailer zu Last Samurai Standing:

Last Samurai Standing - Trailer (English Subs) HD

Bald bei Netflix: Last Samurai Standing entfacht heftiges Action-Feuerwerk

Nach dem Roman Ikusagami (übersetzt: "Kriegsgott") von Autor Shogo Imamura spielt die kommende Netflix-Serie im späten Japan des 19. Jahrhunderts. Hier nimmt der Krieger Shujiro (Jun'ichi Okada) an einem Spiel teil, bei dem er mit 292 Samurai um ein Preisgeld von 100 Milliarden Yen kämpfen muss. Shujiro will mit dem Geld für seine kranke Frau und Tochter sorgen. Natürlich kann bei dem Spiel am Ende nur einer überleben ...

Wann startet Last Samurai Standing bei Netflix?

Action-Fans müssen sich nur noch bis zum 13. November 2025 gedulden. Dann erscheinen alle sechs Folgen von Last Samurai Standing bei Netflix in der Streaming-Flat.

Podcast: Diese Serien hätten nach Staffel 1 enden sollen

Kennt ihr auch Serien, die euch in Staffel 1 begeistert haben, nur um danach stark in ihrer Qualität nachzulassen? Über 10 Serien, die nach Staffel 1 hätten Schluss machen sollen, reden wir im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die persönlichen Ärgernisse zu lange weitergeführter Serien reden wir in der Moviepilot-Redaktion – von Thrillern wie Homeland über Sci-Fi bei Netflix bis hin zu großen Hits wie Stranger Things, True Detective und Squid Game.