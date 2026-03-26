"Diese Leute können mich mal": Fallout-Star war richtig sauer, dass er nicht schon in Staffel 1 dabei war

Amazons Videospielverfilmung Fallout ist ein so großer Erfolg, dass direkt eine zweite Staffel kam. Aber eine Person war alles andere als zufrieden mit Staffel 1.

Amazon ist mit Fallout geglückt, was lange Zeit als unmöglich galt: Eine Videospielverfilmung, die sowohl Fans der Vorlage als auch Neulinge begeistern kann. Aber der Sons of Anarchy- und Hellboy-Star Ron Perlman war richtig sauer über den Start der Serie. Weil er selbst nicht mit dabei war.

Fallout: Ron Perlman war wohl richtig beleidigt, weil er nicht schon für Staffel 1 gefragt wurde

Mittlerweile hat Ron Perlman seinen Auftritt in Staffel 2 von Fallout bekommen, das wissen wir. Aber lange Zeit war wohl vor allem ihm selbst überhaupt nicht klar, ob es jemals dazu kommen würde. Dabei hatte er gefühlt sogar eine Art Anrecht darauf, zumindest aus seiner Perspektive.

Der Schauspieler ist nämlich schon seit Anbeginn des Franchises mit von der Partie. Im allerersten Fallout-Spiel war bereits die Stimme von Ron Perlman zu hören. Das hat sich auch im Lauf der Zeit nicht geändert, ganz im Gegenteil: Er hat der Reihe auch in jedem weiteren Teil die Treue gehalten, obwohl er für seine Arbeit an Teil eins einst angeblich nur "40 Dollar und ein Sandwich" bekommen haben soll.

Dass er dann für die Verfilmung aber einfach gar nicht angefragt wurde, machte ihn wütend. Das hat der Schauspieler laut Collider bei einem MegaCon Orlando-Panel zu Protokoll gegeben. Er habe den Verantwortlichen sogar auf der Bühne bei den Saturn Awards die Hölle heiß gemacht:

Der komplette Brain Trust von Fallout sitzt mit mir am Tisch, und einige Schauspieler:innen. Da sind 16 Leute und ich. Und ich habe eigentlich Beef mit ihnen, wisst ihr? Weil sie angefangen haben, die Serie zu drehen und mein verf*cktes Telefon einfach nicht geklingelt hat. [...] Ich werde eingeladen, auf die Bühne zu gehen und ich halte diese Rede darüber, dass mein verf*cktes Telefon nicht geklingelt hat. Es war die erste F-Bombe des Nachmittags, also hatte ich die Aufmerksamkeit von allen. Und weißt du, diese Leute können mich mal.

Am Montag darauf habe er dann mit den Verantwortlichen telefoniert und erfahren, dass er nicht vergessen wurde. Stattdessen hätte man sich hinter den Kulissen schon die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie Ron Perlman organisch in die Serie eingebaut werden könnte, so dass es sich natürlich anfühlt.



Das war die Bedingung dafür, den Schauspieler auch in der Serie auftreten zu lassen. Wenn den Menschen hinter Fallout nichts Passendes eingefallen wäre, hätten sie ihn weggelassen. Das sei einfach nicht so schnell gegangen und Ron Perlman habe nichts davon geahnt.

Der Rest ist Geschichte. In Fallout Staffel 2 taucht Ron Perlman als bedeutungsschwangerer Supermutant auf. Bei The Direct wird sogar geteast, dass die Figur wohl eine wichtige Rolle in zukünftigen Kriegen spielt und auch in Fallout Staffel 3 wieder mit von der Partie sein dürfte.

Wann kommt Fallout Staffel 3 bei Amazon Prime?

Die gute Nachricht lautet: Fallout bekommt auf jeden Fall eine dritte Staffel. Das wurde schon vor geraumer Zeit bekannt gegeben. Wir werden also nicht hängen gelassen.

Es kann allerdings noch eine Weile dauern, bis es endlich soweit ist. Das wäre dann die schlechte Nachricht. Aber mit etwas Glück gehen die Dreharbeiten im Mai 2026 los, dann könnte Staffel 3 von Fallout sogar schon irgendwann Anfang oder Mitte 2027 bei Prime Video an den Start gehen. Höchstwahrscheinlich entführt uns die Handlung dann Richtung Colorado.

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