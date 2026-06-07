Diese Miniserie bei Netflix hat fast 50 Millionen Aufrufe und ist top bewertet: Ich wette, ihr kennt sie trotzdem nicht

Wenn ihr denkt, dass ihr Netflix & Co. bereits leer geguckt habt, dann liefern wir neues Futter: Diese Miniserie hat 16 Episoden und ist (fast) garantiert noch nicht auf eurer Watchlist.

Das Beste an Netflix? Der unerschöpfliche Vorrat an Miniserien. Das Zweitbeste? Die unzähligen internationalen Produktionen, die wir sonst niemals gesehen hätten. Wenn ihr die englisch- und deutschsprachige Serienlandschaft schon in- und auswendig kennt, ist es Zeit für K-Drama: Und die koreanische Serie, die wir euch empfehlen, begeisterte bereits knapp 50 Millionen Mal: True Beauty.

Auf Netflix: Diese koreanische Serie hinterfragt unsere Schönheits-Standards

Lim Ju-kyung (Ga-young Moon) ist eine High School-Schülerin, die seit ihrer Kindheit wegen ihres Aussehens schikaniert wird. Um dem Mobbing zu entkommen, wechselt sie die Schule und wagt einen Neuanfang: Zuvor stürzt sie sich jedoch in die Kunst des Make Ups und verleiht sich einen völlig neuen Look.

An der neuen Schule, wo niemand von ihrer Vergangenheit ahnt, wird sie sofort als Schönheitskönigin akzeptiert: Ju-kyung genießt ihre neue Identität in vollen Zügen und blüht auf – so lange, bis sie auf ihren ehemaligen Mitschüler Lee Su-ho (Eun-Woo Cha) trifft, mit dem sie ein düsterer Vorfall verbindet. Sie erkennen sich nicht sofort wieder, entwickeln jedoch eine fragile Freundschaft zueinander.

Gleichzeitig knistert es zwischen Ju-kyung und dem rebellischen Musterschüler Han Seo-jun (In-youp Hwang), der Feuer und Flamme für das scheinbar populäre It-Girl ist – das Liebesdreieck verschärft sich, als Ju-kyungs Identität aufzufliegen droht und sie mit der Frage konfrontiert wird, wie sehr sich ihre Persönlichkeit dank des neuen Images verändert hat.

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True Beauty auf Netflix erntete Top-Kritiken

Bereits in Südkorea erfreute sich die Miniserie True Beauty einer treuen Zuschauerschaft, die die Episoden von Woche zu Woche mitverfolgten. Bei einem Anteil von knapp 4,6% sahen etwa 2 bis 2,5 Millionen Live-Zuschauer das Finale der Serie. Mit Netflix als internationaler Plattform stieg die Popularität noch weiter: Laut What’s on Netflix wurde True Beauty 47 Millionen Mal gesehen und sorgte damit für fast 940 Millionen Stunden Unterhaltung – das spricht für eine hohe Rewatch-Quote.

Stimmen auf Reddit bestätigen diese Vermutung: Ein User bezeichnet True Beauty als “Meisterwerk” und ermutigt jeden, der Serie eine Chance zu geben:

Ich habe schon ein paar K-Dramen gesehen und schaue mir auf Netflix meistens einfach alles Mögliche an, aber dann bin ich auf diese Serie gestoßen und dachte, ich probiere sie mal aus – und war von der ersten Folge an total begeistert. Jede Folge hat Lust auf die nächste gemacht, besonders ab Folge 6 oder 7.

Diese Netflix-Miniserie macht einfach Spaß

Auch andere Stimmen bestätigen die Begeisterung: Auf IMDB erntet die Serie ein Top-Rating von 7,9 bei über 25.000 Bewertungen. Andere User auf Reddit betonen, dass die Serie vor allem dann unterhält, wenn man kein Problem mit Klischees hat – dann macht das kurzweilige Teenie-Liebesdreieck einfach nur Spaß.

Wenn ihr also mal wieder den Kopf abschalten wollt und ein bisschen frischen Wind in eurer Watchlist gebrauchen könnt, ist das hier die perfekte Chance: Ihr findet alle 16 Episoden von True Beauty im Streaming-Abo auf Netflix.