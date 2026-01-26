Diese Miniserie kam nur eine Woche nach dem Stranger Things-Finale zu Netflix und ist seitdem das Maß aller Dinge

Eine Serie dominiert derzeit Netflix wie keine zweite. Selbst das Stranger Things-Finale, das nur eine Woche zuvor erschien, muss im Vergleich klein beigeben.

Erinnert sich noch jemand an Stranger Things? Das kontrovers diskutierte Finale am 1. Januar hätte als endgültiger Abschluss einer extrem beliebten Serie wochenlang die Charts beherrschen können, aber es kam anders: Eine Thriller-Serie namens His & Hers erschien nur eine Woche nach dem Ende, auf das Millionen hingefiebert hatten. Und trat den Fantasy-Abschluss in den Staub.

His & Hers beherrscht seit Wochen die Netflix-Charts – Stranger Things ist nur Platz 6

Schon einen Tag nach dem Streaming-Start am 8. Januar hatte His & Hers Stranger Things in den Charts vom Thron gestoßen und beherrscht seitdem Platz 1 – mit Stand vom 26. Januar seit ganzen 17 Tagen. Stranger Things verlor also sieben Tage nach dem Finale bereits die Spitzenposition.

Wie erfolgreich His & Hers ist, zeigt sich auch im Vergleich der Zahlen: In 10 Tagen verbuchte die Thriller-Serie laut Deadline ganze 49,4 Millionen Views für sich. In einem ähnlichen Zeitraum konnte Stranger Things Staffel 5 nur insgesamt 40,8 Millionen Views erwirtschaften. Dabei handelt es sich um die Summe der beiden Wochen zwischen dem 29. Dezember und dem 11. Januar, wie der Hollywood Reporter und Variety berichten.

Schaut hier den Trailer zu His & Hers:

His & Hers - S01 Trailer (Deutsch) HD

Stranger Things bricht als Serie Rekorde, auch Staffel 5 allein erfreut sich großer Beliebtheit. Aber die Zahlen zeigen: Das große Finale musste sich His & Hers deutlich geschlagen geben. Das ist nicht nur ein Zeichen dafür, wie umstritten das Ende der Fantasy-Serie ist.

Vielmehr spricht der Erfolg für die Formel von His & Hers: eine spannende Thriller-Serie voller Twists, die mit Tessa Thompson (Thor 3) und Jon Bernthal (Marvel's The Punisher) von zwei großen Stars angeführt wird und eine extrem finstere Story erzählt.

Weiterführender Artikel:

Die Geschichte um einen Ermittler (Bernthal) und eine Reporterin (Thompson), die durch eine Mordserie auch ihre eigene Vergangenheit aufarbeiten müssen, hat ganz offensichtlich einen Nerv getroffen. Sie ist nun das Maß aller Dinge für Netflix-Serien 2026 – und erinnert selbst die größten Franchises daran, wie schnell die Aufmerksamkeit des Publikums springt.