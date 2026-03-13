Diese Miniserie von Netflix wurde über 79 Millionen Mal gestreamt: Sie hat sechs Folgen und basiert auf einer schockierenden wahren Geschichte

Bei Netflix könnt ihr eine extrem erfolgreiche Miniserien im Abo streamen. Sie erzählt eine erschreckende wahre Geschichte um eine Frau, die über Leichen ging.

Vor zwei Jahren ist bei Netflix eine Miniserie erschienen, die über 79 Millionen Views verzeichnen konnte. Damit steht sie aktuell auf Platz 6 der erfolgreichsten Miniserien des Streamers überhaupt und wurde sogar öfter geschaut als Western-Hit American Primeval oder Robert De Niros Polit-Thriller Zero Day.

Die Rede ist von der Crime-Serie Griselda, die die Geschichte der gleichnamigen kolumbianischen Drogenbaronin erzählt, die den Kokainhandel der USA in den 1970ern und 80ern ordentlich aufmischte.

Griselda bei Netflix: Darum geht's in der Miniserie mit Sofía Vergara

Modern Family-Star Sofía Vergara schlüpft in Griselda in die Rolle der als "Schwarze Witwe" bekannten Frau, die sich von den Straßen Kolumbiens bis an die Spitze des Drogenhandels in den USA hocharbeitete. Ein steiniger und blutiger Weg, vor allem für eine Frau, denn das Business lag zu dieser Zeit fest in männlicher Hand.

Kein Wunder, dass sich ihr millionenschweres Imperium über die Zeit zahlreiche Feinde macht – und zwar nicht nur das Gesetz. Doch mit ihren Verbündeten aus eigens rekrutierten Frauen setzt sie sich zur Wehr und zeigt allen: Wer Griselda zur Feindin hat, hat ein Todesurteil unterschrieben.

Netflix-Miniserie Griselda basiert auf einer erschreckenden wahren Geschichte

Damit erzählt die Netflix-Serie die Geschichte der Drogenbaronin Griselda Blanco, die es tatsächlich gegeben hat. Aufgrund ihrer innovativen Methoden des Drogenschmuggels und ihrer findigen Einfälle, um den Behörden zu entgehen, wurde sie zu einer der einflussreichsten kriminellen Figuren der 1970er und 80er. Zwischenzeitlich galt sie als mächtigste Frau der Welt.

Ihren ersten Mord soll sie bereits im Alter von elf Jahren begangen haben. Pro Monat soll sie später bis zu 1,5 Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt haben. Menschen wie Pablo Escobar ebneten ihren Geschäften umfangreich den Weg. Am 3. September 2012 wurde Blanco schließlich in Medellín, Kolumbien von zwei Männern vor einer Metzgerei erschossen.

Griselda wurde für Netflix zum Mega-Hit

Griselda ist am 25. Januar 2024 bei Netflix gestartet und wurde bis Ende 2025 über 79 Millionen Mal gestreamt. Damit steht Griselda aktuell auf Platz 6 der erfolgreichsten Miniserien von Netflix. Die aktuelle Top 10 sieht laut What's on Netflix so aus:

Alle Miniserien streamen bei Netflix im Abo. Griselda umfasst sechs Episoden.

Podcast: Die 10 besten Miniserien, die jeder Serienfan gesehen haben muss

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Unter unseren 10 Miniserien-Tipps, die jeder Serienfan gesehen haben sollte, finden sich fesselnde Western-Unterhaltung, preisgekrönte Prestige-Dramen, Superhelden, Rockbands, tragische Kriegsgeschichten, eine Prise Romantik und die beste Serie eines ganzen Jahrzehnts.