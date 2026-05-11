Diese Netflix-Miniserie wurde über 95 Millionen Mal geschaut – und jetzt kommt die überraschende Fortsetzung

Netflix setzt seinen Mega-Hit La Palma endlich fort. Mit Florida geht die Mini-Serie weiter. Dort kämpft eine norwegische Gemeinschaft während einer Naturkatastrophe ums Überleben.

Die norwegische Katastrophenserie La Palma gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Wie What's on Netflix berichtet, wird der Überraschungshit von 2024 endlich fortgesetzt. Auch wenn der Schauplatz ein anderer ist, spielt die eigenständige 2. Staffel mit dem Arbeitstitel Florida direkt nach den Ereignissen von La Palma.

Florida spielt direkt nach Ereignissen des Netflix-Hits La Palma

Die neue vierteilige Produktion setzt nur wenige Stunden nach den Ereignissen von La Palma an. In der ersten Serie geriet eine norwegische Familie während ihres Urlaubs auf der Kanareninsel La Palma in Lebensgefahr, nachdem Forscher Anzeichen für einen bevorstehenden Vulkanausbruch entdeckt hatten.

Die Fortsetzung verlagert das Szenario nun in die USA. Im Mittelpunkt steht eine norwegische Gemeinschaft in Florida, die nichts von der gewaltigen Gefahr ahnt. Ein zerstörerischer Tsunami, ausgelöst durch den Vulkanausbruch auf La Palma, rast über den Atlantik direkt auf die Küste zu.

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Nahbare Figuren inmitten einer spektakulären Katastrophe

In Florida führt diesmal Cecilie A. Mosli Regie, während Lars Gudmestad erneut das Drehbuch schreibt. Zur 2. Staffel brachte er seine Vorfreude zum Ausdruck:

Unser Ziel ist es, eine spektakuläre Katastrophenserie mit Figuren zu erschaffen, in denen sich das Publikum wiedererkennen kann und mit denen es wirklich mitfühlt. Deshalb ist es so beruhigend, mit einer so talentierten und erfahrenen Regisseurin wie Cecilie gemeinsam auf diese Reise zu gehen.

Auch Mosli brachte ihre Faszination für das Genre zum Ausdruck. Ihr ginge es vor allem darum, innerhalb einer gigantischen Katastrophe eine intime Geschichte über Menschlichkeit zu erzählen.

Das Konzept hat schon einmal funktioniert. Bereits drei Monate nach dem Erscheinen verzeichnete La Palma über 70 Millionen Aufrufe und landet damit auf Platz 8 der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien. Bis Ende 2025 wurde die Serie sogar über 95 Millionen Mal gestreamt.

Ob die zweite Staffel an den Erfolg der ersten anknüpfen kann, wird sich 2027 zeigen, wenn Florida bei Netflix veröffentlicht wird. Die Serie soll erneut über vier Folgen erzählt werden.

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