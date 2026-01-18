Diese Netflix-Neuheit dürft ihr nicht links liegen lassen: Fantastischer Film mit Pamela Anderson, auf den sie 57 Jahre gewartet hat

Pamela Anderson gab letztes Jahr womöglich die beste Performance ihres Lebens: Ab jetzt könnt ihr den Film, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekam, auf Netflix streamen.

Es läuft gut für Pamela Anderson: Letztes Jahr spielte sie nicht nur im besten Reboot seit Ewigkeiten mit, sondern übernahm auch die tragische Hauptrolle im berührenden Drama The Last Showgirl. Der Film gab ihr die Chance, aus ihren üblichen, oft stark sexualisierten Rollen auszubrechen und sich von einer völlig neuen Seite zu zeigen. Wir verraten euch mehr über den Film, auf den Pamela Anderson sich ein Leben lang vorbereitet hat.

Jetzt auf Netflix: The Last Showgirl mit Pamela Anderson

Im Film schlüpft Anderson in die Rolle von Shelley, einer Show-Tänzerin, die seit Jahrzehnten in der ikonischen Show “Le Razzle Dazzle” auftritt. In Las Vegas gehörten diese Shows, in denen leicht bekleidete Tänzerinnen Glanz und Glamour versprühen, einst fest zum Unterhaltungsangebot diverser Casinos: Doch das goldene Zeitalter der gefederten Tanz-Einlagen ist vorbei und so kommt auch “Le Razzle Dazzle” nach über 30 Jahren zu einem Ende.

Diese Nachricht ist für die 57-Jährige ein Schock. Shelley hat praktisch ihr ganzes Leben in der Show getanzt und viel für ihre Träume geopfert – unter anderem auch die Beziehung zu ihrer Tochter Hannah (Billie Lourd). Gemeinsam mit ihren jüngeren Kolleginnen (u.a. Kiernan Shipka, Brenda Song) ringt Shelley nicht nur damit, eine neue Perspektive zu finden, sondern auch damit, was ohne ihre Karriere von ihrem Leben übrig bleibt.

Seht hier den Trailer zu The Last Showgirl:

The Last Showgirl - Trailer (Deutsch) HD

Kaum wiederzuerkennen: Pamela Anderson und berühmte Co-Stars

Nicht nur Pamela Anderson zeigt sich in ihrer Rolle von einer ungewohnt verletzlichen und rauen Seite: Wir sehen sie als Frau, die vom Schicksal gezeichnet wurde und dennoch unwillig ist, ihre Träume aufzugeben – irgendwo zwischen Naivität und Verbohrtheit, verhärtet und doch verletzlich wie ein Kind. Und sie ist damit nicht allein: Vor allem Jamie Lee Curtis, die quasi zeitgleich mit der Fortsetzung einer ikonischen Kult-Komödie im Kino zu sehen war, könnte sich hier nicht anders geben.

Als ehemaliges Showgirl und jetzige Casino-Kellnerin spielt Curtis gemeinsam mit Anderson eine packend ehrliche Dynamik, wie man sie selten zu sehen bekommt. Gealterte und vom Leben gezeichnete Freundinnen: ungeschönt und ohne Illusionen. So auch Dave Bautista als Show-Produzent Eddie: rau und ungefiltert – gleichzeitig unheimlich verletzlich und echt.

Hier liegt auch die Stärke des gerade einmal 90-minütigen Films: Anstatt großer Plot-Twists und Wendungen erwarten euch langsam erzählte zwischenmenschliche Momente. Das große Finale bleibt aus, die Auflösung der Handlung ebenso: Doch der Weg dahin wird gesäumt von jeder Menge schillernder Bilder und Blicke hinter die Kulissen einer ehemals blendenden Welt.

Nach wahren Begebenheiten: The Last Showgirl mit Pamela Anderson jetzt auf Netflix

Auch wenn die Handlung des Films sich nicht genau so abgespielt hat, so wurde Regisseurin Gia Coppola (Enkeltochter von Francis Ford Coppola) für The Last Showgirl von wahren Begebenheiten inspiriert: nach und nach verschwanden die sogenannten “T*tten- und Feder-Shows” aus Las Vegas, wie das Time Magazine beleuchtet.

Nachdem der Film 2025 im Kino lief und gemischte Kritiken erntete, startet er nun im Stream: Ihr könnt The Last Showgirl ab sofort kostenlos im Netflix-Abo finden und erhaltet einen einzigartigen 90-minütigen Einblick in das Ende der Showgirls von Las Vegas.