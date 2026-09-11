Diese neue Serie wird gerade überall gefeiert: 93% bei Rotten Tomatoes und sie trifft euch wie ein Schlag

Manche Serien fangen den Puls der Zeit perfekt ein. So auch diese neue Miniserie von Doctor Who-Autor Russell T. Davies, die auf Rotten Tomatoes einen starken Score von 93 % abräumt.

Ungleiche Nachbarn, die aufgrund mehrerer Zufälle plötzlich in das Leben des anderen verwickelt werden – was nach einer unterhaltsamen Verwechslungskomödie klingt, wird in Tip Toe innerhalb von fünf Episoden zum schockierenden Horrortrip. Russell T. Davies, Vater der am längsten laufenden Sci-Fi-Serie der Welt, malt ein düsteres Portrait der Zeiten, in denen wir leben.

Im Stream: Diese Miniserie lässt Realitäten kollidieren

Die ungleichen Welten von Gay Bar-Besitzer Leo (Alan Cumming) und Elektriker Clive (David Morrissey) prallen aufeinander, als ersterer sich in Unterhose aus dem eigenen Haus aussperrt. Clive bekommt Leos Ersatzschlüssel – der Beginn einer verhängnisvollen Tragödie. Bereits ganz zu Beginn lässt uns die Serie wissen: Am Ende dieser Geschichte wird Leo aufgeknüpft an einer Straßenlaterne hängen. Und Clive wird der Polizei entgegen treten und sagen: “Das war kein Mord. Das war eine Exekution.”

Große Teile der Serie spielen sich auf der Manchester Canal Street ab: Auf dieser legendären queeren Meile betreibt Leo seit den Neunzigern eine Gay-Bar. Er und seine Community müssen vor allem in den letzten Jahren jedoch einen heftigen Anstieg an Anfeindungen und Hass ertragen – diese Entwicklungen bespricht er nach Feierabend über einem Drink mit der gealterten Diva Elba (Paul Rhys), bevor er zurück in die beschauliche Reihenhaussiedlung kehrt, in der auch Clive mit seiner Frau und zwei Söhnen wohnt.

Clive kämpft nicht nur mit seiner lieblosen Ehe und finanziellen Problemen, sondern auch mit politischen Themen: Ihm ist die Queer Community ein Dorn im Auge und mit jedem persönlichen Rückschlag verfestigt sich sein Hass auf Randgruppen. Dass ausgerechnet sein eigener Sohn schwul ist und sich mit seinen Sorgen an Leo wendet, ist nur die erste von vielen prekären Wendungen, die die beiden Männer immer heftiger gegeneinander aufhetzt und die Situation schließlich eskalieren lässt.

Tip Toe wird gefeiert: Ein strahlender Rotten Tomatoes-Score

Russel T. Davies, der selbst schwul ist, spricht offen darüber, dass er in der Serie eigene Erfahrungen verarbeitet. Das kommt an: Tip Toe schaffte es nicht nur in unser Ranking der besten Serien im August, sondern wurde auch im Internet gefeiert. Auf Rotten Tomatoes räumt die Miniserie ein starkes Rating von 93% ab, auf Metacritic einen Score von 86. Mit einem Rating von 7.6 bei 13 Bewertungen ist sie auch in der Moviepilot-Community die am besten bewertete Serie aus dem August.

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Was die Serie so stark macht, sind ihre facettenreichen Charaktere. Clive ist kein eindimensionaler Rechtsradikaler – sondern ein Mann mit Ängsten und Sorgen, der seinen persönlichen Frust, befeuert von Social Media, auf die falschen Ziele richtet. Und auch Leo ist nicht frei von Fehlern: Alan Cumming, ehemaliger und zukünftiger X-Men-Star, spielt einen stolzen und immer wieder auch fahrlässigen Mann, der viele Fehler in anderen und gleichzeitig wenige in sich selbst erkennt.

Diese Miniserie spiegelt heutige Probleme perfekt

Die Serie zeigt uns Menschen, die sich aneinander aufreiben – die in einer bestimmten Gruppe den Ursprung all ihrer Probleme sehen. Gründe dagegen werden übersehen, Gründe dafür hingegen summieren sich auf: Und am Ende hallt einem die unheimliche Frage Leos noch lange durch den Kopf:

Wir wollten immer nur gesehen werden. Jetzt sehen sie uns. Aber was, wenn sie uns noch immer nicht mögen?

Die letzte halbe Stunde der Serie hat mich mit Magenschmerzen zurückgelassen – und auch, wenn ich (anders als Russell T. Davies) noch immer an eine Welt glauben möchte, in der Menschen, die unerwartet mit Randgruppen konfrontiert werden, weltoffener werden anstatt radikaler – so ist Tip Toe doch ein heftiger und nötiger Weckruf in Zeiten wie diesen. Ihr findet alle 5 Episoden im Streaming-Abo bei HBO Max.