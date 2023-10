Diese reduzierten Sony-Kopfhörer haben das beste Noise Cancelling – Endlich ungestört Musik und Filme genießen

MediaMarkt lockt die Besucher in seinen Shop mit einer Aktion, die sich sehen lassen kann. Die Mehrwertsteuer wird übernommen und so purzeln die Preise. Davon sind auch die stylischen Noise Cancelling Kopfhörer von Sony betroffen, die einiges zu bieten haben.

Die Noise Cancelling-Technologie von Sony ist branchenführend und entwickelt sich stetig weiter. Das Premium-Modell WH-1000XM5 weist laut Tests eine der besten Geräuschunterdrückungsfunktionen auf dem Markt auf. Während der Rabattaktion gibt es die Over-Ear-Kopfhörer um 52 Euro reduziert, damit bekommt ihr sie zu einem Spitzenpreis von 277 Euro.

Sony WH-1000XM5 bei MediaMarkt Deal Zum Deal

So viel spitzen Technik ist den Sony Kopfhörern verbaut



Sony hat bei den WH-1000XM5 ganze vier Mikrofone in jede Hörmuschel gebaut, damit die Umgebungsgeräusche noch präziser erfasst werden können. Die hochfrequenten Geräusche werden dadurch noch besser reduziert. Durch den Auto NC Optimizer wird das Noise Cancelling automatisch an externe Umgebungsfaktoren angepasst. So wird bei der Speak-to-Chat Funktion die Musik automatisch unterbrochen, wenn du ein Gespräch führen möchtest, ohne die Kopfhörer abzunehmen.

Sony Mit vielen Funktionen lassen sich die Kopfhörer auf verschiedene Bedürfnisse optimieren.

Als Herzstück der Technik ist von Sony der eigens entwickelte V1 Prozessor verbaut, der die Qualität der Geräuschunterdrückung auf das nächste Level hebt. Laut dem Fachmagazin hifi.de erreichen die XM5 damit "die beste Geräuschunterdrückung auf dem Markt". Die neu geschaffene 30-mm-Präzisions-Treibereinheit verbessert zudem die Klangklarheit und die Basswiedergabe. Freut euch auf starke, aber kontrollierte Bässe und eine breite Klangbühne. Nur in der Detailwiedergabe offenbaren die Premium-Ohrmuscheln leichte Schwächen.

Coole Funktionen machen den Alltag leichter

Wer Spaziergänge gerne mit Telefonaten verbindet, wird sich über die gute Sprachaufnahmetechnologie freuen. Hier werden Windgeräusche noch besser unterdrückt, damit man nicht nur gut hört, sondern auch gut gehört wird. Die beträchtliche Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden kann sich ebenfalls sehen lassen.

Die Bluetooth-Kopfhörer können mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden und mit Fast Pair kannst du deine Kopfhörer ganz leicht wiederfinden, wenn du sie verlegt hast. Dank der Sony Headphone App könnt ihr die Kopfhörer individuell einstellen und damit bietet Sony insgesamt so viele Optionen wie kein anderer Hersteller.

Diese günstigen Alternativen gibt es ebenfalls reduziert

Qualität hat natürlich seinen Preis und so befinden sich die Kopfhörer trotz über 50 Euro Rabatt immer noch im hohen Preissegment. Wer nach einem günstigeren Modell sucht, findet ebenfalls von Sony die WH-XB910N für 133 Euro *. Die Space One von Anker * sind dank der geschenkten Mehrwertsteuer schon für 84 Euro erhältlich.

Also gibt es auch für das schmalere Portemonnaie während der Rabattaktion von MediaMarkt gute Alternativen zu fairen Preisen. Achtet darauf, dass der Rabatt erst im Warenkorb abgezogen wird.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.