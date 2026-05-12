"Diese Season ist schrecklich": Euphoria-Fans hassen versauten Sydney Sweeney-Exzess aus Staffel 3 Folge 5

Euphoria scheint nur noch auf Provokation zu setzen. Den neuesten Aufreger liefert nun Sydney Sweeney, die in der Serie plötzlich zu Godzilla wird. Die Fans sind alles andere als begeistert.

Am Montag erschien die 5. Folge der 3. Staffel Euphoria und wieder einmal sorgt die umstrittene Serie mit Zendaya für reichlich Gesprächsstoff. Ohnehin wird die aktuelle Staffel viel kritisiert, doch Folge 5 liefert den bislang größten Aufreger. Hier startet Sydney Sweeneys Figur Cassie mit ihrer OnlyFans-Karriere so richtig durch. Das zeigt Serienmacher Sam Levinson mit einer sehr eindrücklichen Metapher. So eindrücklich, dass Fans eher abgestoßen als begeistert sind.

Es folgen Spoiler zu der Cassie-Sequenz!

Sydney Sweeney verwandelt sich in Euphoria in Godzilla

Zunächst bekommen wir Einblicke in Cassies Content, darunter auch eine Szene, wie sie sich genüsslich am Zeh leckt, der mit einem Schleifchen verziert ist. Dass Cassies Followerzahl stetig wächst, zeigt Levinson, indem er auch Cassie wachsen lässt, bis es aussieht, als sei sie ein Riese im Puppenhaus. Eindrucksvoll macht die Szene deutlich, wie ihr Ruhm größer als sie selbst ist. Hier hätte man einen Cut machen können, doch Levinson geht weiter.

In der surrealen Sequenz wächst Cassie nun zu Godzilla-Größe an und stapft durch ein kulissenhaftes Los Angeles. Als sie im Hochhaus einen Mann entdeckt, der masturbierend eines ihrer Videos schaut, drückt sie ihre nackten Brüste gegen die Fenster, bis das Glas springt und sie in den Raum hineinbaumeln. Auch wenn Levinson für seine Grenzüberschreitungen bekannt ist, geht diese Metapher doch selbst den meisten Euphoria-Fans zu weit.

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Euphoria-Fans enttäuscht von Sydney Sweeneys-Storyline

Auf Social Media hagelte es unmittelbar Spott und Kritik, wie SlashFilm zusammengefasst hat. Zahlreiche Fans bezeichneten die Szene als peinlich, unnötig sexualisiert und vollkommen überzogen. @JozuJoestarr nannte die Szene "Godzilla P*rno" und fordert das Ende der Serie.

Auf X fragt sich auch @selenalovestory nach dem Grund für die Szene und fasst zusammen:

DIESE SEASON IST SCHRECKLICH.

Besonders häufig wurde kritisiert, dass die Serie mit absurden Bildern immer extremer werde, ohne ihrer Handlung dadurch echte Tiefe zu verleihen. So bleibt von den emotional gefeierten Momenten früherer Staffeln nichts mehr übrig. @wigsandtea schreibt:

Ich weiß, dass Euphoria schon immer verstörend und s*xuell war, aber diese erzwungenen Cassie-Szenen sind für mich einfach nur extrem widerlich. Mit jeder Folge treiben sie es ohne jeden Grund immer weiter auf die Spitze.

Für viele markiert Folge 5 nun endgültig den Tiefpunkt der einst gefeierten HBO-Produktion. Ob Staffel 4 kommt, ist derzeit nicht klar.