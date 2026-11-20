GTA 6 ist die größte Entertainment-Veröffentlichung des Jahres. Wer Lust auf die Stimmung des Games hat, aber lieber eine Serie schauen möchte, findet hier den perfekten Ersatz!

Am 19. November erschien Grand Theft Auto 6 – das mit Abstand meist erwartete Videospiel aller Zeiten! Das Game entführt uns in eine fiktionale Version von Florida und fängt den ewigen Kampf zwischen organisierter Kriminalität und der Polizei perfekt ein.

Für alle, die ihrer Konsole zwischendurch auch mal eine kleine Pause gönnen wollen, haben wir den perfekten Ersatz für euch: Von dieser Serie mit knallharten Miami-Vibes könnt ihr direkt 10 Staffeln streamen!

Einige Szenen könnten glatt aus GTA 6 stammen: In dieser kultigen Serie schläft das Verbrechen nie!

Die Protagonisten aus GTA 6 sind ein kriminelles Pärchen, das sich wie Bonnie und Clyde in einer nachgebauten Version von Miami (dort Vice City genannt) behaupten muss. Dabei geraten sie in tödliche Verfolgungsjagden mit den Cops und müssen sich gegen andere, noch gefährlichere Gangster behaupten.

Doch wie muss es sich eigentlich für die Polizei anfühlen, in dem tropischen Paradies Verbrechen aufklären zu müssen? In der Kultserie CSI: Miami erfahren wir es! Das Forensik-Team rund um den brillanten Cop Horatio Caine (David Caruso) kümmert sich unter der Sonne Floridas um die schlimmsten Mordfälle, die die Metropole zu bieten hat. Zwischen knallbunten Sportwagen, exklusiven Yacht-Partys und sumpfigen Everglades fängt die Serie den GTA-6-Vibe perfekt ein!

Sowohl das Game als auch die Serie tauchen tief in die popkulturelle DNA Südfloridas ein, wo dekadenter Luxus und knallharte Unterweltkriminalität aufeinanderprallen! Während du in GTA 6 jedoch selbst das Chaos entfesseln musst, verfolgen wir bei CSI: Miami die entgegengesetzte Perspektive. Irgendwer muss das Chaos schließlich wieder aufräumen!

10 Staffeln pure GTA-6-Stimmung direkt streamen: So gehts

Aktuell können bei RTL+ satte 10 Staffeln von CSI: Miami gestreamt werden!