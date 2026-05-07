Diese Serie muss 2026 jeder Thriller-Fan sehen: Neuer Trailer zu Steven Spielbergs und Martin Scorseses Psycho-Alptraum

Steven Spielberg und Martin Scorsese bringen einen verstörenden Thriller-Stoff als Serie zurück. Der neue Trailer zu Kap der Angst entfesselt einen extrem verstörenden Javier Bardem.

Max Cady ist zurück: Die Figur, die bereits in Martin Scorseses Thriller-Meisterwerk Kap der Angst eine Familie terrorisierte, wird nun in Gestalt von Javier Bardem erneut zu sehen sein: in der gleichnamigen Serie, die von Scorsese und Steven Spielberg produziert wird. Nun gibt es einen neuen Trailer.

Schaut hier den neuen Trailer zu Kap der Angst:

Kap der Angst - S01 Trailer (Deutsch) HD

Martin Scorsese und Steven Spielberg treiben Familie an den Rand des Wahnsinns

Kap der Angst dreht sich um das Ehepaar Anna (Amy Adams) und Tom Bowden (Patrick Wilson), die vor 17 Jahren mit dem Verbrecher Max Cady (Bardem) zu tun hatten – und am Ende dafür verantwortlich waren, dass er ins Gefängnis wanderte. Doch nun ist der unberechenbare Mann wieder auf freiem Fuß.

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Wie sich zeigt, hat er die beiden nicht vergessen und kommt ihnen immer näher. Das augenscheinlich so unschuldige Ehepaar beginnt, immer nervöser zu werden – nicht alles ist vor 17 Jahren offenbar mit rechten Dingen zugegangen. Ihre Tochter Natalie (Lily Collias) fühlt sich von dem mysteriösen Cady angezogen. Die Eheleute selbst trauen sich ob des steigenden Drucks schließlich auch nicht mehr über den Weg.

Das Konzept der Serie muss für jeden großen Thriller-Fan bombastisch klingen: Scorsese und Spielberg als Produzenten, jede Menge Stars und dann ein Trailer, der große Spannung und intensive Psycho-Duelle verspricht? Kap der Angst gehört als Highlight auf den Kalender.

Wann kommt Kap der Angst zu uns?

Kap der Angst erscheint am 5. Juni 2026 auf Apple TV. Zunächst erscheint eine Doppelfolge, alle weiteren Episoden folgen im Wochenrhythmus. Insgesamt gibt es 10 Kapitel.

Kap der Angst basiert auf dem Roman Der Köder für die Bestie, der bereits 1962 als gleichnamiger Film mit Robert Mitchum verfilmt wurde. Scorsese schuf 1991 dann den bekannten Thriller Kap der Angst, bei dem Spielberg produzierte. Beim kommenden Serienremake fungieren beide als Produzenten, Showrunner ist Nick Antosca (Brand New Cherry Flavor).